Як не підчепити COVID-19 в супермаркеті: медик назвав головну умову

Коронавірус в Україні не збавляє обертів і продовжує інфікувати людей. Багатьох хвилює питання, як не підчепити COVID-19 в магазині. На це питання дав відповідь доктор медичних наук, народний депутат I скликання Валерій Івасюк. Він вважає, що роботу магазинів у нічний час доби потрібно заборонити, щоб в цей час там проводилося кварцування.

Івасюк повідомив "Апострофу", що в Японії вчені провели дослідження і з'ясували, що на поверхнях без ультрафіолету коронавірус зберігається протягом 36 днів.

"Вони подивилися, що на 18-36 днів вірус зберігає свою здатність викликати хворобу, перебуваючи на поверхнях, якщо немає доступу світла. Саме тому, з самого початку я рекомендував заборонити цілодобову роботу великих супермаркетів. Повинно бути кварцування в нічний час всіх приміщень, де є скупчення людей", - підкреслив Івасюк.

Також експерт зазначив, що на майбутніх виборах 25 жовтня ситуація з коронавірусом може посилитися. За правилами кожні дві години ділянка повинна кварцуватися. Валерій Івасюк згадав, що не кожна людина принесе з собою свою ручку і тому буде користуватися загальними на ділянці, що теж своєю чергою може бути небезпечним.

Нагадаємо, що активні частинки коронавірусу були виявлені на упаковці заморожених продуктів з магазину. Цей випадок експерти назвали унікальним, тому, що раніше подібного ніде не зустрічали.