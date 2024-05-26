Супруги "за копейки" превратили старый контейнер для зерна в домик мечты (фото)

Как выглядит необычный домик

Скульптор и дизайнер мебели Боб Кэмпбелл и его любимая Кэрол Энн нашли старый контейнер на платформе eBay 5,5 лет назад. За это время пара превратила помещение 4 метра в высоту и 4 метра в диаметре в дом с гостиной, кухней, ванной комнатой и спальней.

Металлическую конструкцию они уложили на бетонное основание, а сверху построили крышу. Внутри дома цилиндрической формы для смягчения металла использовали древесину. В интерьере многие вещи созданы из материалов, которые нашел Боб.

Например, камин супруги сделали из газового баллона, а диван - из заднего сиденья старого VW Beetle и цепей. Для обеденного стола Боб взял старое пильное полотно и вмонтировал его в бетон.

Так выглядит домик (фото: Living Big in a Tiny House)

Для утепления дома использовали переделанный пластик, установив пароизоляцию вокруг потолка.

Кухня имеет все современные удобства - духовку, плиту и 130-летнюю раковину, которую супругам подарил сосед. Над гостиной есть открытый уровень, где пара спит. Туда они поднимаются по лестнице, которую можно убрать, когда она не используется.

В ванной комнате Боба и Кэрол есть душевая кабина, раковина и компостный туалет. Окошко в доме - в форме иллюминатора, которое Боб сделал из дверцы стиральной машины.

Супруги признаются, что создали дом своей мечты (фото: Living Big in a Tiny House)

Пара говорит, что лучшее слова для описания этого место - "уют", ведь оно абсолютно фантастическое.

Кэрол призналась, что ей понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к жизни в старом контейнере, но сейчас ей там нравится.

Супруги подсчитали, что потратили в общей сложности 4000 фунтов стерлингов (200 000 грн), чтобы превратить старый контейнер в уютный домик. Но при этом они намекнули, что возможно опять переедут, а этот домик будут сдавать в аренду через AirBnB.

Так выглядит домик (фото: Living Big in a Tiny House)