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Підлітки побили школярок у Запоріжжі: матері постраждалої дівчинки почали погрожувати

Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі одна з побитих групою підлітків дівчаток на спортивному майданчику біля школи тепер у лікарні потребує операції на носі. Тим часом мама постраждалої стала отримувати погрози з вимогами забрати заяву з поліції, розповіла адвокат жінки Оксана Швець-Хомутова.

Про це передає "Суспільне. Новини".

Захисник зазначила, що ніхто з нападників та їх батьків не запропонував допомоги і не вибачався на дії - побиття дівчаток і вимоги переказати гроші на їх банківську карту, знімаючи все, що відбувається, на відео.

"А навпаки є батьки, які дзвонили безпосередньо мамі потерпілої й погрожували - якщо вона не забере заяву, то вони будуть якісь свої механізми включати та вирішувати питання", - говорить Швець-Хомутова.

Вона розповіла також, що лікарі проводять постраждалій 14-річній Євгенії Корниченко додаткові аналізи з діагностування внутрішніх органів - печінки та нирок.

"Щось там з однією ниркою якась проблема все-таки є. Тому лікарі діагностують для того, щоб зрозуміти чи будуть якісь під час, чи після операції ускладнення", - сказала адвокат.

Вона також додала, що у Євгенії з дитинства інвалідність - у неї немає одного очного яблука і стоїть протез.

Мама дівчинки Анна Корниченко зараз взяла відпустку своїм коштом, щоб бути постійно поруч з госпіталізованою дочкою.

Правозахисниця зазначила, що у Жені є молодша 8-річна сестра. Вони разом з мамою живуть в гуртожитку в кімнаті площею 7 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі суд відправив до СІЗО 16-річну "організаторку" побиття дівчаток біля школи.

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Запоріжжяизбиение ребенка