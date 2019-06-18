ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Побилися за місце: у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним

STYLERПодії    18.06.2019 - 15:37
Побилися за місце: у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним
В маршрутці під Рівним пасажири влаштували масову бійку (колаж: РБК-Україна)

Пасажири маршрутки влаштували розборки з криками і рукоприкладством

У маршрутці, яка слідує з обласного центру Рівне до райцентру Березне, сталася масова бійка, в якій брали участь чоловіки, жінки і навіть діти. Відео інциденту опублікували на Facebook-сторінці "Типове Рівне".

Автор публікації пише, що бійку спровокував п'яний чоловік, який їхав з дружиною і дітьми. Він не пускав в транспортний засіб пасажирів, аргументуючи це тим, що в маршрутці багато людей і немає місця.

На відео можна побачити жінок, що б'ються, а також дитину років 10-ти, яка теж намагається втрутитися в бійку.

На фоні чути дитячий плач та жіночий крик "Я краще поїду на таксі". А водій маршрутки, який намагається стати арбітром у конфлікті, обіцяє ініціаторам бійки, що "він їх більше ніколи не візьме".

В маршрутці під Рівним пасажири влаштували масову бійку (відео: facebook.com/tipoverivne/)

Користувачі мережі активно обговорюють дане відео, яке вже набрало майже тисячу коментарів.

"Не вмієте пити алкоголь, пийте ослячу сечу. І це все при дітях..." - обурюється один з юзерів.

"Позорище! А найжахливіше, що все на очах у дітей, ось же батьки недоумки", - шокований коментатор відео.

Побилися за місце: у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним

В маршрутці під Рівним пасажири влаштували масову бійку (скрін: facebook.com/tipoverivne/)

"Здається, всі п'яні, крім дітей", - прийшов до висновку користувач Facebook.

"Так, стрес діти пережили порядний. Співчуваю. Як люди ненавидять один одного, куди йдемо?" - шокований побаченим ще один юзер.

Побилися за місце: у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним

В маршрутці під рівним пасажири влаштували масову бійку (скрін: facebook.com/tipoverivne/)

Раніше ми писали, що водій маршрутки в Одесі жорстоко обійшовся з 25-річною вагітною жінкою. Неадекватний маршрутник навмисно загальмував, щоб жінка впала.

Нагадаємо, водій маршрутки в Дніпропетровській області образив і нахамив матері українського воїна, який загинув в АТО під Іловайськом.

Також повідомлялося, що водіїв маршруток і автобусів почнуть штрафувати за відмову в проїзді пасажирам пільгових категорій.

У Запоріжжі маршрутник побив пастора: ніхто не реагував (фото) Трапляються напади: в якому громадському транспорті в Києві найспекотніше (відео)
Новини України маршрутка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся