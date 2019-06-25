Підозрювали вітчима: хлопчика знайшли мертвим через три місяці після зникнення

Зникнення дитини під Житомиром - хлопчика знайшли мертвим у річці (колаж: РБК-Україна)

Батьки зниклого хлопчика до останнього сподівалися, що він живий

6-річний Олексій загадково зник 1 лютого 2019 року в селі Козіївка Коростишівського району Житомирської області. Весь цей час дитина значилася зниклою безвісти. Батьки звернулися до програми "Говорить Україна", щоб з'ясувати долю зниклої дитини, а вітчима Олексія навіть перевірили на поліграфі. Вже через день після виходу програми 24 червня, тіло дитини знайшли в річці в сусідньому селищі.

У процесі розслідування зникнення хлопчика з'ясувалося, що в цей день першокласник Олексій не пішов в школу, тому що захворів. Близько 12:00 батьки відпустили хлопчика погуляти, і він не повернувся.

Хлопчика кілька днів шукали всім селом. До пошуків залучалися правоохоронці, волонтери. Протягом місяця водолази прочісували дно річки, яка протікає біля села. Майже три місяці батьки шукали хлопчика. Правоохоронці закрили справу, відправивши її в архів.

Зазначимо, що увечері 1 лютого в річці знайшли чобіток Олексія. Те що дитина втопилася, було основною версією поліції. Поліція підключила водолазів, вони вирізали лунки і оглянули з камерою підводне дно річки. Але так і не знайшли тіла.

Однак батьки не вірили, що син міг піти на річку.

"Мій син не міг піти на річку. Він ніколи туди не ходив один, без дорослих. Тому я не вірю в те, що Олексій міг провалитися під лід. Я думаю, що його викрали", - говорила мати Олексія.

Був свідок, одинадцятирічний Назар, який стверджував, що в той день він був з Альошею і нібито намагався врятувати його. Розповів, що вони грали в той день на річці і, коли Олексій почав тонути, то Назар кидав йому палиці, щоб він вхопився за них і міг врятуватися. Але хлопчик постійно змінює свої свідчення.

На поліграфі допитали вітчима хлопчика. Родичі говорили, що чоловік незлюбив пасинка. Чоловік успішно пройшов перевірку на детекторі брехні.

А через шість днів після запису програми тіло Олексія знайшли в річці в селі, яке межує з Козіївкою, де мешкав Олексій. Експертиза доведе, чи дійсно дитина загинула в результаті нещасного випадку.

Зникнення дитини під Житомиром - хлопчика знайшли мертвим у річці (відео: YouTube/Говорити Україна)

Раніше повідомлялося, що 9-річний Захар Черевко, тіло якого виявили на озері Вирлиця, був убитий братом його вітчима, який заманив хлопчика під приводом купуватися, завдав йому 30 ножових поранень, потім добив молотком, прив'язав до ніг камінь і викинув у воду.