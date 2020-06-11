Підозрюваний "коп" у вбивстві Джорджа Флойда вийшов на свободу

Колишній поліцейський Томас Лейн, який підозрюється у вбивстві чорношкірого Джорджа Флойда, вийшла оголошений судом. У гучній справі правоохоронець проходить як підбурювачі та пособник у вбивстві.

За Лейна внесли заставу 750 тисяч доларів. Про це пише The New York Post.

Зазначимо, що 37-річний Томас Лейн був випущений з в'язниці округу Хеннепін близько 16:08 у середу. Його наступна поява в суді запланована на 29 червня.

Лейн і два інших колишніх поліцейських, То Тао і Дж. Олександр Куенг, були взяті під варту і звинувачені як співучасники у вбивстві Джорджа Флойда, який помер під час арешту 25 травня. Флойда намагалися затримати за підозрою у використанні фальшивої купюри в продуктовому магазині.

Дерек Шовін, колишній поліцейський, який під час арешту коліном давив на шию Флойда майже дев'ять хвилин, звинувачується у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня.

Нагадаємо, що 46-річний Джордж Флойд помер у лікарні після того, як його затримували поліцейські біля магазину 25 травня. Афроамериканця запідозрили в тому, що він дав фальшиву купюру продавцю.

Відео жорсткого затримання чоловіка потрапило в мережу. На кадрах видно, як поліцейський затиснув шию затриманого коліном і притиснув його до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Після цього по США прокотилася хвиля протестів, які спочатку були мирними, а потім почали нести агресивний характер. Заворушення в США тривають досі, темношкірі люди займаються мародерством і грабують і розносять магазини, розбивають машини і нападають навіть на лікарні.

Як ми раніше писали, поліцейський-вбивця Джорджа Флойда може вийти на свободу.