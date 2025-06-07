10 стран с самым дешевым и самым дорогим бензином в 2025 году: цены вас шокируют!

Где бензин самый дешевый: 10 стран с самыми низкими ценами

Нефтедобывающие страны традиционно удерживают лидерство по самому дешевому бензину в мире. Благодаря государственным субсидиям или большим собственным запасам нефти цены на топливо могут быть символическими.

Однако не всегда низкая цена означает легкую доступность - в некоторых странах заработки так малы, что даже копеечный бензин не спасает. Посмотрим, где топливо самое дешевое, и что это означает для кошелька рядового жителя.

Иран

Бензин стоит 0,029 доллара за литр. Средняя зарплата составляет 715 долларов. За эти деньги можно приобрести более 24 650 литров бензина.

Ливия

Цена за литр - 0,031 доллара. Среднемесячный доход - 275 долларов. Это позволяет купить примерно 8870 литров горючего.

Венесуэла

Стоимость горючего - 0,035 доллара за литр. Зарплата - 230 долларов в месяц. Водитель может заправить около 6570 литров.

Ангола

Литр бензина стоит 0,328 доллара. Средний доход - 283 доллара. Это дает возможность купить почти 863 литра бензина.

Египет

Цена горючего - 0,336 доллара. Зарплата - 210-250 долларов. В среднем это 625-744 литра в месяц.

Кувейт

Бензин стоит 0,341 доллара. При зарплате в 4980 долларов можно приобрести около 14 600 литров.

Алжир

Цена за литр - 0,344 доллара. Средняя зарплата - 315 долларов. Это позволяет купить примерно 916 литров бензина.

Туркменистан

Литр стоит 0,429 доллара. Зарплата - 315-345 долларов. В среднем можно купить 735-804 литра.

Малайзия

Цена горючего - 0,464 доллара. При доходе 525 долларов можно приобрести 1131 литр бензина.

Казахстан

Бензин стоит 0,498 доллара. Средняя зарплата - 885 долларов. Это около 1777 литров горючего в месяц.

Правда, в некоторые страны с дешевым бензином туристам сейчас ехать нет смысла - по разным причинам (фото: Freepik.com)

Где бензин самый дорогой: 10 стран с самыми высокими ценами

В развитых странах бензин часто самый дорогой из-за высоких налогов, расходов на импорт и экологических сборов. Однако эти расходы компенсируются уровнем зарплат - жители могут позволить себе топливо, несмотря на его высокую стоимость.

В большинстве таких стран отдают предпочтение общественному транспорту или электрокарам, что частично снижает потребность в бензине. Давайте узнаем, где бензин самый дорогой, и влияет ли это на покупательную способность населения.

Гонконг

Цена - 3,429 доллара за литр. Средняя зарплата - 4756 долларов. Это позволяет купить только 1387 литров бензина.

Исландия

Бензин стоит 2,312 доллара. При зарплате 5775 долларов можно купить примерно 2499 литров.

Нидерланды

Цена за литр - 2,116 доллара. Доходы в среднем - 3771 доллар. Получается 1781 литр в месяц.

Дания

Стоимость горючего - 2,086 доллара. Средняя зарплата - 5440 долларов. За нее можно приобрести 2607 литров бензина.

Сингапур

Цена - 2,066 доллара за литр. Зарплата составляет 3855 долларов. Это дает возможность заправить 1866 литров.

Лихтенштейн

Литр бензина стоит 2,055 доллара. При доходе 5605 долларов можно купить 2728 литров горючего.

Израиль

Цена - 2,052 доллара за литр. Средняя зарплата - 3610 долларов. Хватит на 1760 литров бензина.

Швейцария

Бензин - 1,981 доллара за литр. Зарплата - 7620 долларов. Это позволяет купить 3848 литров.

Ирландия

Цена за литр - 1,952 доллара. При доходе 4020 долларов можно заправить 2059 литров.

Италия

Бензин стоит 1,949 доллара. Средняя зарплата - 3177 долларов. Это равняется 1630 литрам горючего.