Під Львовом директор ліцею "рознесла" одяг школярів: на колінах полуницю збирати!

"Прошу звернути вашу увагу, яке відношення директора школи Щербань Н.І до наших дітей !! Ось таке ставлення до дітей кожен день", - повідомив Петро.

На опублікованому запису можна почути, як директор робить зауваження школярам. Також вона обурилася тим, що школярки одягають хустки, і заявила, що не буде пускати учнів в школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Ну це взагалі! Як можна ходити в спортивних штанях, та ще з діркою? Мені все одно, що ти впав, дірка ж є. Забирай речі і йди геть звідси. Завтра тебе і тебе в школу не пущу, просто покараю. Доведи себе до ладу, знайти нормальні штани, а не робочі", — сказала директор.

В коментарях деякі українці відзначили, що директор школи права і діти повинні ходити на уроки в належному зовнішньому вигляді.