Підніміть вашу задню частину тіла: Саакашвілі нагрубив Гройсману (відео)

Саакашвілі розповів Гройсману, що йому треба негайно зробити
Міхаел Саакашвілі, екс-губернатор Одеси, якому нещодавно повернули документи для повернення в Україну, записав емоційне відеозвернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Відео було опубліковано на сторінці Саакашвілі в Facebook.
Міхаел Саакашвілі повідомив, що переглянув останні записи на сторінках Володимира Гройсмана у соціальних мережах і залишився незадоволений, так як прем'єр-міністр не пише про трагедії, які відбуваються в Україні.
"Поки ви пишете цю нісенітниці, в Закарпатті і частині Буковини затопило, там величезна кількість людей постраждалих, сотні мільйонів гривень прямого збитку і це все в результаті вашої екологічної політики, коли ви дозволили вирубати ліси і пошкодити екосистему. Що ви несете на своїх твіттерах і на ваших повідомленнях? Так от, моя порада і настійне прохання: негайно підніміть задню частину і негайно летіть в Закарпаття, негайно допомагайте людям! Досить знущатися над ними. Хоча б в кінці вашого безславного прем'єрства покажіть, що вам хоч трохи не все одно. Вперед з кабміну і їдьте туди. Пока", - сказав Саакашвілі.
Саакашвілі емоційно звернувся до Гройсмана (YouTube/Михайло Саакашвілі)
Користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на такі заяви екс-губернатора і деякі навіть порадили Саакашвілі повернутися в Грузію.
Скріншот коментарів (facebook.com/SaakashviliMikheil)
Скріншот коментарів (facebook.com/SaakashviliMikheil)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у мережі емоційно відреагували на повернення Саакашвілі в Україну.
А також ми повідомляли про те, що Міхаел Саакашвілі розповів, коли збирається повернутися в Грузію.