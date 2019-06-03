Підніміть вашу задню частину тіла: Саакашвілі нагрубив Гройсману (відео)

Міхаел Саакашвілі, екс-губернатор Одеси, якому нещодавно повернули документи для повернення в Україну, записав емоційне відеозвернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Відео було опубліковано на сторінці Саакашвілі в Facebook.

Міхаел Саакашвілі повідомив, що переглянув останні записи на сторінках Володимира Гройсмана у соціальних мережах і залишився незадоволений, так як прем'єр-міністр не пише про трагедії, які відбуваються в Україні.

"Поки ви пишете цю нісенітниці, в Закарпатті і частині Буковини затопило, там величезна кількість людей постраждалих, сотні мільйонів гривень прямого збитку і це все в результаті вашої екологічної політики, коли ви дозволили вирубати ліси і пошкодити екосистему. Що ви несете на своїх твіттерах і на ваших повідомленнях? Так от, моя порада і настійне прохання: негайно підніміть задню частину і негайно летіть в Закарпаття, негайно допомагайте людям! Досить знущатися над ними. Хоча б в кінці вашого безславного прем'єрства покажіть, що вам хоч трохи не все одно. Вперед з кабміну і їдьте туди. Пока", - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі емоційно звернувся до Гройсмана (YouTube/Михайло Саакашвілі)

Користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на такі заяви екс-губернатора і деякі навіть порадили Саакашвілі повернутися в Грузію.

З почуттям гумору все ок.

Ось це справжній Саакашвілі! Такий він зараз і потрібен в сформованій ситуації.

Пішов геть в Грузію. Негайно. Там переживай за шкоду.

Так може ви поясните, як так виходить, що рівень крайньої і відносної бідності в Грузії набагато вище, ніж в Україні?

Ти

Скріншот коментарів (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Міша хворий! Ліса рубають вже 30 років. І тільки зараз сказали – зась! Демагог ти і чувак не серйозний.

Шановний Міша, а чому б вам самому не поїхати в Закарпаття і допомогти цим людям? У вас є гроші, можливість, допоможіть.

Та, кому зараз потрібні люди, зараз завдання у них не сісти. І пробратися у верхній ешелон влади.

Скріншот коментарів (facebook.com/SaakashviliMikheil)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у мережі емоційно відреагували на повернення Саакашвілі в Україну.

А також ми повідомляли про те, що Міхаел Саакашвілі розповів, коли збирається повернутися в Грузію.