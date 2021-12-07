Підмішали в напій небезпечну речовину: в Одесі школярі заради пранка отруїли однокласницю

Очевидці інциденту кажуть, що школярі зробили для дівчинки "коктейль" з коли і антисептика. І це повинно було стати пранком, тобто розіграшем.

Але очевидно, учні школи не дуже добре вчать хімію, тому закінчилося все госпіталізацією через отруєння.

Інцидент стався в спеціалізованій школі № 35, що на проспекті Гагаріна.

Дівчинці стало погано і її відвезли в лікарню, де була надана необхідна допомога. Зараз постраждала почувається вже краще.

Що таке пранк і чому це може бути небезпечно

Prank - в перекладі: проказа, витівка, витівка, розіграш, жарт спочатку був телефонним розіграшем. Але зараз термін "пранк" використовується для будь-яких розіграшів, часом жорстоких.

З'явився навіть термін "пранконути", що значить, наприклад, підсипати сіль в чай, підкласти що-небудь у взуття, приклеїти до одягу папірець з жартівливим написом. А в інтернеті маса відео з пранком, який люблять переглядати діти різного віку.

Але іноді пранкери перегинають палицю, як у випадку описаному вище.