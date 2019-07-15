Як не підхопити небезпечну інфекцію: прості правила від доктора Комаровського

Докор Комаровський розповів про п'ять головних правил приготування, вживання та зберігання харчових продуктів. Ці прості поради допоможуть вам і вашим домочадцям уникнути небезпечних кишкових інфекцій. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, дуже важливо ретельно стежити за гігієною рук, обробкою продуктів, умовами їх зберігання і т. д.

Правило № 1. Частіше мийте руки перед їдою

Перед тим, як брати харчові продукти і вживати їх, потрібно обов'язково мити руки. Особливо, якщо ви відвідуєте ринок і торкаєтеся там сирих продуктів, наприклад, м'яса.

Комаровський розповів, як не захворіти на кишкову інфекцію (фото: cleanmyspace.com)

Правило № 2. Піддавайте продукти ретельній термічній оброці.

Продукти харчування повинні бути добре проварені або просмажені. Уникайте вживання сирих морських продуктів, несмаженого м'яса, особливо м'яса птиці.

Правило №3. Сире окремо від приготованого

Сирі продукти не повинні контактувати з готовими, оскільки можуть передавати небезпечні мікроорганізми. Особливо це стосується сирих яєць і страв з них – домашнього майонезу, різноманітних мусів і т. д.

Правило № 4. Зберігайте продукти при безпечній температурі

Не варто зберігати продукти харчування при кімнатній температурі, оскільки в них дуже швидко розмножуються мікроорганізми. Готову їжу потрібно зберігати в гарячому, охолодженому або замороженому вигляді.

Правило № 5. Використовуйте безпечну воду та безпечні продукти.

Всі фрукти і овочі потрібно чистити перед вживанням. А воду краще використовувати бутильовану, якщо в якості води є сумніви, краще прокип'ятити.

Комаровський розповів, як не захворіти на кишкову інфекцію (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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