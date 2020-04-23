Як не підхопити коронавірус в магазині: Комаровський назвав 10 правил

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 11 травня, але при цьому уряд пом'якшив обмежувальні заходи, а також попередив про два піки COVID-19 наприкінці квітня та між 3 і 8 травня. Відомий телеведучий, лікар вищої категорії Євген Комаровський дав пораду українцям, як можна скоротити ризик зараження в багатолюдних місцях: зокрема, роблячи покупки в супермаркетах.

Про це педіатр розповів у своєму новому відео огляді, присвяченому ситуації з коронавірусом.

"Все більше і більше з'являється документів, які регламентують конкретну нашу життєдіяльність в умовах суворих обмежень. Наприклад, пропоную вашій увазі 10 правил відвідування магазину під час карантину", - сказав Комаровський.

Як ходити в магазини на карантині

Складіть план покупок Ідіть в знайомий магазин, щоб ви знали - де що лежить Уникайте години пік Майте санітайзер в кишені Підтримуйте дистанцію не менше одного метра від інших покупців Носіть захисну маску Не торкайтеся до своїх очей, рота і носа Дезінфікуйте ручки візків і кошиків перед їх використанням (тим же санітайзером в кишені) Ретельно мийте руки після відвідування магазину На нижні поверхи в магазині краще спускатися сходами, а вгору - можна скористатися ескалатором.

"Ну це такий чудовий варіант, щоб уникнути утворення натовпу, коли ви по сходах опускаєтеся, а хтось йде вам на зустріч. Ви ж тоді не зможете підтримувати необхідну дистанцію 1-1,5 метри", - пояснив доктор Комаровський.

Відео: Комаровський назвав правила відвідування магазину в умовах карантину через коронавірус

Раніше ми писали про те, що медики провели дослідження і склали рейтинг місць, в яких можна заразитися COVID-19 з більшою вірогідністю, та пояснили, чому їх потрібно уникати.

Також нещодавно німецькі вчені дійшли висновку, що коронавірус найчастіше передається при тісному контакті з носієм хвороби повітряно-крапельним шляхом, а ризик захворіти від дверних ручок, кнопок ліфтів та інших поверхонь у громадських місцях дуже низький.