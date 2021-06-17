Як підготуватися до вакцинації і яких побічних ефектів можна очікувати

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Вже працює понад 60 пунктів масової вакцинації населення в різних містах України. Більшість таких центрів працює на вихідних.
Як правильно підготуватися до вакцинації та що потрібно знати про побічні ефекти різних вакцин – читайте в нашому матеріалі нижче.
Вакцинацію проводять мобільні бригади з імунізації - вони працюють в центрах, а також здійснюють виїзди в ті місця, де немає доступу до медичних установ. Для отримання вакцини в центрах потрібен попередній запис за допомогою програми "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Щоб отримати повноцінний імунітет від COVID-19, необхідно зробити дві дози однією вакциною з проміжком не менше 20 днів між веденнями.
Абсолютними протипоказаннями для вакцинації від коронавірусу є алергічні реакції на поліетиленгліколь – не можна використовувати мРНК-вакцини.
Якщо ви схильні до алергічних реакцій, то перед вакцинацією потрібно пройти обстеження в алерголога.
Лікарі пояснюють, що вакцинація допомагає організму розвинути імунітет до вірусу і реакція може означати, що тіло починає будувати захист.
Найчастішими реакціями бувають:
Також можуть з'явитися:
Ці реакції є нормальними й проходять через пару днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, то потрібно звернутися до лікаря за рекомендаціями. Також можна полегшити ці симптоми:
Вакцина від COVID - 19 не може викликати захворювання, але ви можете отримати першу дозу вже в зараженому стані, коли симптоми ще не проявилися. Загальна слабкість і підвищення температури – нормальна реакція на вакцинацію і ці симптоми зникають через кілька днів.
Якщо після вакцинації з'являється висока температура, постійний кашель, втрата нюху або смаку, потрібно зробити тест на коронавірус. Повідомте свого сімейного лікаря про всі побічні реакції після вакцинації.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вакцинація від коронавірусу може вплинути на жіноче здоров'я.