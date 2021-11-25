Як підготувати дитину до вакцинації: у МОЗ дали чіткі рекомендації

Перед проведенням планового щеплення лікар проводить огляд дитини та оцінює загальний стан її здоров'я.

Потрібно розуміти, що дитина може хвилюватися і тривожитися з приводу процедури вакцинації, вимагати психологічної підтримки. Вона може не розуміти, навіщо робити укол, якщо зі здоров'ям все добре.

Щеплення захищає здоров'я вашої дитини й тому завдання батьків - підготувати сина або доньку до процедури, пояснити в ігровій формі особливості вакцинації.

Обговоріть з дитиною процедуру, яку будуть робити, заздалегідь. Дайте відповіді на всі питання, які можуть виникнути, поясніть все, що буде дитину цікавити.

Опишіть дитині кожну дію медичного працівника, поясніть, навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц та інше.

Можна разом подивитися мультфільм або спеціальні відео про вакцинацію дітей. Ні в якому разі не наполягайте на тому, що укол безболісний – це буде брехнею.

Краще розкажіть, що тільки так вакцина може потрапити в організм і допоможе йому протистояти захворюванню. Говоріть в позитивному ключі, ставте себе, вакцинованих тата і маму, в приклад.

Візьміть з собою в медустанову улюблену іграшку або річ дитини, які можуть дати їй відчуття комфорту і відвернути увагу.

Якщо перед процедурою дитина відчуває себе тривожно і переляканою, випробуйте такі техніки:

Техніка потиску. Запропонуйте дитині натиснути на м'ячик або власні долоні. Потрібно сильно здавити щось долонями та затриматися на 5 секунд в такому стані. Далі етап розслаблення і повторення циклу.

Запропонуйте дитині натиснути на м'ячик або власні долоні. Потрібно сильно здавити щось долонями та затриматися на 5 секунд в такому стані. Далі етап розслаблення і повторення циклу. Послухайте разом музику або заспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури, і вона буде більш розслабленою.

Це допоможе дитині відволіктися від процедури, і вона буде більш розслабленою. Спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть разом з дитиною місце, в якому їй приємно. Попросіть дитину описати, що вона зараз бачить, які запахи чує, що відчуває.

Важливо пам'ятати, що іноді щеплення, які захищають дитину від інфекційних хвороб, можуть викликати тимчасовий дискомфорт. Наприклад, невеликий біль в місці ін'єкції, підвищення температури.

Дитина з цієї причини може нервувати та плакати. І відповідно, після щеплення їй знадобиться більше уваги.

Зверніться до лікаря в разі підвищення температуру або іншого погіршення стану дитини.