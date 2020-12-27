У під'їзді багатоповерхівки в Києві собаки накинулися на жінку з песиком

У Києві в одній із багатоповерхівок поблизу Мінського масиву на жінку з песиком в під'їзді накинулися собаки. Вони напали і повалили містянку на підлогу.
Про інцидент повідомляють у спільноті "Київ Оперативний" в Facebook. Виявилося. що жінка разом зі своїм маленким песом чекала на ліфт на майданчику перед ним.
На відео видно, як щойно дверцята ліфту відчинилися, звідти вибігли дві великі собаки, які накинулися на меншого чотирилапого і на жінку. Вона ж не втрималася на ногах і впала.
До слова, жоден із псів не був у наморднику. Це дуже обурило користувачів соцмережі, які у більшості в коментарях до відео виступили за введення штрафів за вигулювання псів без намордників:
Відео з інцидентом можна подивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше в Донецькій області овчарки напали на дворічного малюка. Дитина померла у лікарні Дніпра.
Раніше ми писали, що біля "ПриватБанку" на співробітницю напала собака, а господар мовчки стояв, тому що не хотів залишати чергу до банку.