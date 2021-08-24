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Не поділили медуз: у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У курортному Бердянську між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс у бійку просто в морі.

Відео опублікували в Facebook на сторінці "Новини Бердянська".

За словами очевидців, туристи посварилися через медуз. Нібито одна компанія викидала медуз на берег, а інша стала на їхній захист. В результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.

У коментарях користувачі з гумором відреагували на подію.

  • Тепер медузи будуть плавати гордо, адже за них боролися;
  • Найбільше зі всіх були шоковані медузи;
  • Скоро буде битва за комарів;
  • Який жах! Позорище! Медузи в шоковані, що за них боротьба сталася. Оце сміху;
  • А медузи, що кажуть за цю ситуацію;
  • А де самі медузи, їх на відео не видно;
  • Так збоку подивишся, починаєш задумуватися, що дійсно велика кількість людей має походження від мавпи!;
  • А ще кажуть медуз багато. Он поділити не можуть, не вистачає.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку. За його словами, вони не заплатили за коньяк.

Також на курорті на Азовському морі дівчина вдарила охоронця клубу, після чого він відправив її в нокаут.

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Бердянськмедузи