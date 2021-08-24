Не поділили медуз: у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі (відео)

У курортному Бердянську між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс у бійку просто в морі.
Відео опублікували в Facebook на сторінці "Новини Бердянська".
За словами очевидців, туристи посварилися через медуз. Нібито одна компанія викидала медуз на берег, а інша стала на їхній захист. В результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.
У коментарях користувачі з гумором відреагували на подію.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку. За його словами, вони не заплатили за коньяк.
Також на курорті на Азовському морі дівчина вдарила охоронця клубу, після чого він відправив її в нокаут.