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Подарунок від колишнього: у Миколаєві чоловік розкидав черепа і один приніс коханій

STYLERЖиття    22.10.2019 - 22:11
Подарунок від колишнього: у Миколаєві чоловік розкидав черепа і один приніс коханій
У Миколаєві чоловік розкидав людські черепи (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Миколаєва були стривожені виявленням людських черепів

Вчора, 21 жовтня, жителі Миколаєва виявили череп, який був в урні для сміття біля транспортної зупинки. Експертиза показала, що це давні людські останки. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

На цьому історія з черепами не закінчилася. У поліцію звернулася стривожена жінка, яка біля дверей своєї квартири натрапила на людський череп із запискою особистого характеру.

Подарунок від колишнього: у Миколаєві чоловік розкидав черепа і один приніс коханій

У Миколаєві чоловік розкидав людські черепи (фото: mk.npu.gov.ua)

Прочитавши записку, жінка зрозуміла, що такий подарунок їй залишив чоловік, з яким у неї раніше були стосунки. Поліція затримала 27-річного чоловіка біля церкви, що знаходиться на вулиці Садовій. Він зізнався, що череп на зупинці і біля дверей жінки - це його рук справа.

Подарунок від колишнього: у Миколаєві чоловік розкидав черепа і один приніс коханій

У Миколаєві чоловік розкидав людські черепи (фото: mk.npu.gov.ua)

Затриманий показав правоохоронцям місце, де він взяв черепа. Виявилося, що він дістав їх з старовинного гробівця на кладовищі по вул. Степовий. Крім того, з'ясувалося, що він жив прямо в склепі.

Подарунок від колишнього: у Миколаєві чоловік розкидав черепа і один приніс коханій

У Миколаєві чоловік розкидав людські черепи (фото: mk.npu.gov.ua)

Коли поліція прибула на місце розташування склепу, то чоловік розклав біля місця поховання ще шість черепів.

У Миколаєві чоловік розкидав людські черепи (відео: YouTube/Поліція Миколаївщини)

Чоловік буде покараний за ч. 1 ст. 297 КК "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Йому загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років.

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