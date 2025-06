"Чувствовал себя разрушителем семьи". Известный певец признался в двух попытках самоубийства

Как выяснилось, музыкант изменил близкому другу Джону Смоллу, с которым играл в группе Attila. За спиной товарища он крутил роман с его женой Элизабет Вебер.

"Я чувствовал себя виноватым. У них был ребенок. Я чувствовал себя разрушителем семьи", - рассказал артист.

Откровенное признание музыкант сделал в документальном фильме Billy Joel: And So It Goes, первую часть которого показали на днях на допремьерном показе в Нью-Йорке.

Когда Джоэл признался в любви к девушке ее мужу, получил по лицу. Эта измена разрушила коллектив, дружбу и привела к затяжной депрессии.

Джоэл и Вебер вместе (фото: Getty Images)

Элизабет исчезла, а Билли начал пить. Он остался без крыши над головой и ночевал в прачечных. В конце концов все это привело к желанию оборвать собственную жизнь.

"Мне было очень больно, и я подумал: "Зачем жить, завтра будет, так же как и сегодня, а сегодня - отстой". Поэтому я просто решил покончить со всем этим", - признался он.

Первую попытку самоубийства Билли совершил, когда сестра дала ему снотворное, чтобы помочь заснуть. Тогда он выпил все таблетки и на несколько дней впал в кому.

Джоэл признал, что тогда был "очень эгоистичным". Когда он проснулся в больнице, то захотел повторить попытку. Во второй раз он выпил бутылку чистящего средства.

Интересно, что тогда артиста спас сам Джон Смолл. Он доставил товарища в больницу. Сейчас между ними нет обид.

"Думаю, Билли так тяжело это воспринял, потому что очень сильно любил меня. Его убивало, что он причинил мне такую боль. В конце концов, я простил его", - поделился друг.

Этот опыт стал переломным в жизни артиста. Он добровольно обратился за помощью и отправился на лечение. Впоследствии решил поделиться болью в творчестве.

Билли Джоэл и Джон Смолл (фото: Getty Images)

Интересно, что с Элизабет Джоэл все же воссоединился. Они были женаты с 1973 по 1982 год. Сейчас он в браке с Алексис Родерик, с которой имеет двух дочерей Деллу и Реми. Также у него есть дочь Алекса от брака с моделью Кристи Бринкли.

Как известно, пианист страдает заболеванием мозга. Ему диагностировали нормотензивную гидроцефалию. 23 мая он отменил запланированные концерты из-за своего диагноза.

Премьера фильма о жизни и творческом пути музыканта должна состояться в июле этого года на HBO.