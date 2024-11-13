Начните делать эти 5 вещей, чтобы избавиться от синдрома "отложенной жизни"

В чем опасность синдрома "отложенной жизни"

"К сожалению, это ожидание нередко не оправдывается, поскольку человек всегда находит новые причины, чтобы отложить свои планы. Как следствие - он проживает всю жизнь, не испытывая настоящей радости и удовольствия", - говорит эксперт.

Она перечислила негативные последствия, к которым может привести повадка постоянно откладывать жизнь на потом. Основные среди них:

упущенные возможности

постоянное недовольство

снижение мотивации

потеря веры в собственные возможности

Кроме того, синдром "отложенной жизни" часто связан с такими эмоциональными расстройствами, как тревога, депрессия и хронический стресс.

Как перестать откладывать жизнь "на потом"

Так как научиться жить здесь и сейчас? Очень просто, если следовать пяти простым советам психологии, перечисленным ниже.

Практикуйте осознанность. Сосредоточьтесь на происходящем прямо сейчас, а не на том, что может (или не может) произойти в будущем.

Устанавливайте реалистичные цели. Вместо того чтобы откладывать все на будущее, разбейте свои большие цели на достижимые шаги, которые вы можете делать уже сегодня. Не ждите идеальных условий, чтобы начать действовать.

Цените маленькие радости. Иногда повседневные удовольствия, которых мы не замечаем, могут наполнить наши дни радостью. К примеру, первый глоток кофе утром, теплая встреча, прогулка на свежем воздухе.

Живите в данный момент. Полностью погружайтесь в текущую деятельность, фокусируйтесь на ней.

Будьте благодарны. Практикуйте ежедневную благодарность за то, что у вас есть сейчас. Можете для этого вести дневник.

Задумайтесь: "А что я откладываю на потом?" Начать жить сейчас - это как найти новое дыхание, открыть себя с другой стороны и наконец-то почувствовать настоящий вкус всего, что происходит сейчас", - подытожила Резниченко.