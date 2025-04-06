Начинайте день правильно. Три варианта завтраков для сытости и похудения

Диетолог Рима Пиллай назвала несколько самых быстрых и простых завтраков, которые подходят для тех, кто часто спешит на работу по утрам.

Она отметила, что начало дня со сбалансированной и питательной пищи утром настраивает человека на день, утоляя голод и сохраняя уровень энергии стабильным в течение дня. Хорошим выбором будет источник белка, клетчатки и полезных жиров.

Овсянка на завтрак

Из овса можно приготовить вкусный и полезный десерт. Можно приготовить овсянку на ночь, добавить мед или варенье.

Овес богат клетчаткой, которая способствует высвобождению GLP-1 - гормона, изготовленного синтетически для инъекций, таких как Ozempic. Это сигнализирует мозгу, что вы сыты, поэтому вы не будете перекусывать.

Чтобы приготовить овес, вам понадобится пять столовых ложек овса, смешанных с 200 мл молока и парой столовых ложек греческого йогурта. Овес должен иметь достаточное количество жидкости для впитывания. Затем вы можете добавить любые начинки, такие как фрукты, орехи или семена, и оставить на ночь. На следующее утро вы можете наслаждаться разыгранными, так и прямо из холодильника.

Яичные кексы

Если вы предпочитаете соленый завтрак, то яичные кексы - хороший вариант. В них много белка и мало калорий, что делает их идеальным завтраком для тех, кто хочет похудеть.

Можно приготовить большую партию и есть целую неделю.

"Сделайте большую партию смеси для омлета, затем разделите на формы для кексов и запекайте. Смешайте шпинат, помидоры и грибы для увеличения клетчатки, а также немного сыра, зелени и репчатого лука для аромата", - пояснила эксперт.

Для большего вкуса можно добавить сыр фета и оливки. Диетолог посоветовала использовать шесть яиц для партии из 12 маффинов и готовить около 20 минут при 180C.

Гренки с сыром

Сыр является хорошим источником белка, также он прекрасно насыщает организм утром. Если просто положить его на ломтик тоста, то порция весом 100 г будет содержать 11 г белка и всего 160 калорий.