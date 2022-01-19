Чому вакцину колють у ліву руку: Комаровський дав чітке пояснення

Біль, почервоніння або припухлість на місці введення вакцини, які зазвичай проходять швидко, не викликають бажання зайвий раз рухати цією рукою. Тому робити щеплення зручніше в ту руку, яку ви зможете менше навантажувати і використовувати, пояснив медик.

"Дорослій людині радять робити щеплення в плече лівої руки, якщо вона - правша. Якщо ви лівша – вколють в праву руку, тобто вибирають "менш робочу". Це пов'язано з тим, що після введення вакцини часто виникає біль в руці, тому людині природно розумніше не вводити препарат в ту руку, якою вона робить більше дій", - пояснив лікар.

Куди не варто вводити вакцину

Якщо медсестра пропонує ввести вакцину дитині в сідничний м'яз - не робіть цього.

"Цивілізація давно прийняла рішення, що вакцини не колють в попу. У сідниці багато жирової тканини, це уповільнює ефект дії вакцини. До того ж можна потрапити в сідничний нерв при його аномалії, про це не завжди відомо", - резюмував Комаровський.