Чому вакцину колють у ліву руку: Комаровський дав чітке пояснення

Доктор Комаровський розповів, чому зазвичай вакцину колють в ліву руку. Справа в тому, що щеплення спеціально робиться в ту кінцівку, яка не робоча, якщо мова йде про правші.

Про це популярний педіатр повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Біль, почервоніння або припухлість на місці введення вакцини, які зазвичай проходять швидко, не викликають бажання зайвий раз рухати цією рукою. Тому робити щеплення зручніше в ту руку, яку ви зможете менше навантажувати і використовувати, пояснив медик.

"Дорослій людині радять робити щеплення в плече лівої руки, якщо вона - правша. Якщо ви лівша – вколють в праву руку, тобто вибирають "менш робочу". Це пов'язано з тим, що після введення вакцини часто виникає біль в руці, тому людині природно розумніше не вводити препарат в ту руку, якою вона робить більше дій", - пояснив лікар.

Куди не варто вводити вакцину

Якщо медсестра пропонує ввести вакцину дитині в сідничний м'яз - не робіть цього.

"Цивілізація давно прийняла рішення, що вакцини не колють в попу. У сідниці багато жирової тканини, це уповільнює ефект дії вакцини. До того ж можна потрапити в сідничний нерв при його аномалії, про це не завжди відомо", - резюмував Комаровський.