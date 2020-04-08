Чому в Україні від коронавіруса помирають молоді: епідеміолог дала відповідь

Коронавірус в Україні зафіксований у 1 462 осіб, з них 45 померли. При цьому є випадки, коли вмирали люди, молодші 40 років, і вони вели здоровий спосіб життя. Лікар вищої категорії, епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, чому від COVID-19 помирають молоді люди.

Експерт пояснила, що якщо говорити про вік хворих, то насамперед потрібно звертати увагу не на те, скільки їм років, а на те, чи є у них якісь хронічні захворювання.

"У групі ризику всі також залишаються літні люди, тому що в такому віці у них майже у всіх є якесь хронічне захворювання, будь то серцево-судинне, або діабет. Ці захворювання можуть при коронавірусі викликати ускладнення, аж до летального результату", - зазначила лікар.

Вона підкреслила, що хронічні захворювання можуть бути в будь-якому віці, тому не варто прив'язуватися до віку, а потрібно дивитися на медичний статус. Про це повідомляє Корреспондент.

Експерт також пояснила, що теж саме відноситься і до інфікованих коронавірусом жінок, які помирають після пологів. Скоріше за все у них були хронічні захворювання, які і викликали серйозні ускладнення.

Нагадаємо, що в Києві від коронавіруса помер 35-річний чоловік, який не пив і не курив. Його поклали в Олександрівську лікарню ще на початку березня. У пацієнта були сильно вражені легені і його підключили до апарату ЭКМО. Два тижні лікарі боролися за його життя, але так і не змогли підняти його на ноги.