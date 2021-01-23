Чому в Україні COVID відступає, а смертність зростає: лікар дав несподіване пояснення

В Україні фіксують спад захворювань на коронавірус, що можна пояснити зниженням звернень заражених громадян до медиків і зменшенням тестування. Однак при цьому смертність у країні зростає.
Причинами цього стали змінені у зв'язку з карантином правила медичного обслуговування пацієнтів, а також "ковідна" паніка, на тлі якої багато хто також перестав звертати увагу на інші хвороби. Про це заявив відомий київський лікар Євген Дубровський у своєму Facebook.
Медик звернув увагу, що безліч людей з COVID-19 не обстежуються і хворіють в легкій формі без звернень до лікаря, займаються самолікуванням. У підсумку випадки госпіталізації у "ковідних" лікарнях зменшилася в рази.
Дубровський висловив сумнів, що таку ситуацію можна пояснити локдауном - мовляв, карантинних обмежень українці нерідко не дотримуються, - та що також "забороною продажу шкарпеток або мила подолали епідемію".
При цьому в Україні інша проблема "вже про себе не забарилась заявити" - дуже висока загальна смертність по країні.
"Ковідоістерія, паніка та заміщення ковідом всіх інших захворювань дуже швидко призвело до негативних наслідків. Навіть офіційна держстатистика засвідчує, що загальна смертність в порівнянні з минулими місцями та аналогічними місяцями минулих років збільшилась", - пише доктор.
Дубровський зазначив, що головними причинами смертельних випадків в Україні залишаються серцево-судинні захворювання, онкологія і пневмонії. До них включено також певна частка ускладнень внаслідок коронавірусу.
Та основна причина збільшення смертності криється в іншому, переконаний лікар.
"Всі ті запущені, недоліковані, недообстежені пацієнти з серйозними, особливо серцево-судинними та онкологічними захворюваннями, втратили необхідний час та увагу. Наслідки - не вимагають себе довго чекати", - попереджає Дубровський.
В результаті таке відношення до медичної системи призвело до дуже пізнього строку госпіталізацій, а також до запущених важких форм як по COVID-19, так і по інших хворобам.
Дубровський наголошує, що все це разом, але з різних сторін, й призвело до погіршення загальної ситуації.
"Фатальна помилка, яку продовжує робити цілий світ, коли неправильно ставить акценти. COVID не є єдиним захворюванням. COVID не є головною причиною смертності. КОВІД не є самим небезпечним захворюванням. Якщо всю увагу, сили та ресурси спрямовувати на COVID - неодмінно погіршиться ситуація по іншим хворобам. Що зараз і спостерігається", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, нещодавно український лікар розповів, чому деякі пацієнти хворіють на COVID-19 дуже важко.
Також раніше лікар Євген Дубровський розповів чому для хворого на коронавірус так важливий кисень.