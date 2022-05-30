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Чому сіль називають "білою смертю" і до якої страшної хвороби вони призводить

Фото: чому сіль - це "біла смерть" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Надмірне вживання солі підвищує тиск, тобто призводить до гіпертонії. Саме тому продукт називають "білою смертю".

Про це розповіли українські медики на сторінці Sviy.doc в Instagram.

До чого призводить надлишок солі

По-перше, надлишок натрію, який міститься у солі, сприяє затримці рідини в організмі, а також шкодить ниркам і змушує їх важко працювати, намагаючись вивести натрій з організму. Тому тиск буде підвищуватися як в короткостроковій (затримка рідини), так і в довгостроковій перспективі (хронічна хвороба нирок – артеріальна гіпертензія).

Від підвищеного тиску надалі виникають серцево-судинні ускладнення. Але у багатьох людей пристрасть до солоних огірків перемагає всякий страх.

Згідно з дослідженнями, серце і судини можуть страждати від натрію навіть до того, як підвищується артеріальний тиск. Більш того, чим більше натрію надходить в організм, тим більше організм втрачає кальцій, а наслідком цього є остеопороз.

І наостанок, велика кількість солоної їжі підвищує ризик розвитку раку шлунка.

Чому ми їмо багато солі?

"Потреба організму в натрії покривається дуже просто і без досолювания їжі. Тому, по суті, якщо перестати купувати сіль взагалі, населення України тільки виграє", - вважають медики.

Максимальна кількість солі, яку можна споживати без шкоди для організму – 1 чайна ложка.

Це не означає, що цією кількістю ми досолюємо всю їжу, яку з'їдаємо за добу.


Як ми раніше писали, Клопотенко розповів, як обійтися без солі.

Читайте також, українці змітають сіль з прилавків, а магазини роздувають ціни.

До речі, дивіться, що зробили окупанти із заводом "Артемсіль".

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соль