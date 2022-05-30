Чому сіль називають "білою смертю" і до якої страшної хвороби вони призводить

До чого призводить надлишок солі

По-перше, надлишок натрію, який міститься у солі, сприяє затримці рідини в організмі, а також шкодить ниркам і змушує їх важко працювати, намагаючись вивести натрій з організму. Тому тиск буде підвищуватися як в короткостроковій (затримка рідини), так і в довгостроковій перспективі (хронічна хвороба нирок – артеріальна гіпертензія).

⠀

Від підвищеного тиску надалі виникають серцево-судинні ускладнення. Але у багатьох людей пристрасть до солоних огірків перемагає всякий страх.

Згідно з дослідженнями, серце і судини можуть страждати від натрію навіть до того, як підвищується артеріальний тиск. Більш того, чим більше натрію надходить в організм, тим більше організм втрачає кальцій, а наслідком цього є остеопороз.

⠀

І наостанок, велика кількість солоної їжі підвищує ризик розвитку раку шлунка.

Чому ми їмо багато солі?

"Потреба організму в натрії покривається дуже просто і без досолювания їжі. Тому, по суті, якщо перестати купувати сіль взагалі, населення України тільки виграє", - вважають медики.

⠀

Максимальна кількість солі, яку можна споживати без шкоди для організму – 1 чайна ложка.

Це не означає, що цією кількістю ми досолюємо всю їжу, яку з'їдаємо за добу.



⠀