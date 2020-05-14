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Чому так складно схуднути: експерти назвали три прикрі помилки

STYLERЖиття    14.05.2020 - 22:52
Чому так складно схуднути: експерти назвали три прикрі помилки
Ці три помилки заважають схуднути (фото: pixabay.com)

При схудненні важливо не допускати прикрих помилок у харчуванні та заняттях спортом

Схудненню часто заважають безглузді помилки, які ми допускаємо в гонитві за фігурою мрії. Здавалося б і харчуємося правильно, і спортом займаємося, і питний режим правильний, але зайві кілограми вперто не йдуть. Чому боки, стегна і живіт не хочуть розлучатися з нами - читайте в матеріалі Styler.

Помилка №1: щоб прибрати жир з тіла, потрібно виключити його з раціону

Експерти кажуть, що сир, йогурт і молоко з цифрою 0% - нам не допоможуть, а навпаки можуть нашкодити. Жир в певній кількості організму потрібен, а особливо - жіночому. До того ж, щоб додати смаку знежиреним продуктам, туди часто додають надлишки цукру, начиняють різними хімічними добавками.

Помилка №2: присідати і бігати потрібно натщесерце

А ось і ні - з почуттям голоду під час тренування швидко прийде втома і ваш запал кудись розсіється. Звичайно ж обідати за п'ять хвилин до тренування - не найкраща ідея, але і з почуттям голоду цього робити не потрібно. Експерти рекомендують перекусити за півгодини до занять. Так м'язова маса залишиться з вами, а жир піде.

Помилка №3: коли я голодую, я худну

Тривалими голодуваннями і розвантажувальними днями ви тільки порушуєте метаболізм. Харчуватися потрібно збалансовано і регулярно. Інакше ніщо не зможе вас зупинити перед перевтіленням в "нічну жрицю". В результаті ви не тільки повернете собі все, що втратили за дні голодного життя, але ще й отримаєте "доважок".

Раніше вчені заявили, що причина зайвої ваги у жінок криється не тільки в переїданні - вся справа в нестачі одного важливого мікроелемента в організмі.

Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України схуднення
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