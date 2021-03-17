RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чому щеплена людина може заразитися COVID-19: імунолог-практик дав відповідь

Автор: Роман Мирончук

Експерти радять не поспішати знімати маски після вакцинації, оскільки все ще залишається ризик зараження. Тим більше захист від коронавірусу передбачає дві дози вакцини.

Імунолог-практик Федір Лапій розповів ТСН, чому щеплена людина може заразитися COVID-19.

Він зазначив, що у хворого хвороба повинна пройти без ускладнень, оскільки вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.

Експерт також підкреслив, якщо людина вакцинувалася, але потім захворіла, то вона повинна дотримуватися соціальної дистанції і носити маску.

"Вакцинований, хоча має меншу кількість вірусу в верхніх дихальних шляхах, проте може передавати віруси і далі. Тому з точки зору захисту інших, які ще не отримали щеплення, важливо, тим, хто вакцинований, все одно продовжувати носити маску і тримати дистанцію", - заявив Лапій.

Лікар розповів, чому вакцинованим людям потрібно носити маски (відео: YouTube)

Нагадаємо, львівський лікар Гнат Герич назвав нове ускладнення після коронавірусу. За його словами, хвороба може викликати ускладнення у вигляді кровотечі через лікування хвороби препаратами для розрідження крові.

У Львові за останні тижні на стіл до хірургів потрапили вже три пацієнти з внутрішніми кровотечами після лікування коронавірусної інфекції.

Раніше лікар-інфекціоніст заявив, що до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорстких карантинних обмежень через різке збільшення хворих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина від коронавірусуКоронавірус
Читайте також
COVID-вакцинація в Україні: побічні реакції на щеплення становлять 0,5%
Дружина принца Чарльза заявила, що їй робили щеплення вакциною AstraZeneca
Прогноз погоди