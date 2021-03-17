Чому щеплена людина може заразитися COVID-19: імунолог-практик дав відповідь
Експерти радять не поспішати знімати маски після вакцинації, оскільки все ще залишається ризик зараження. Тим більше захист від коронавірусу передбачає дві дози вакцини.
Імунолог-практик Федір Лапій розповів ТСН, чому щеплена людина може заразитися COVID-19.
Він зазначив, що у хворого хвороба повинна пройти без ускладнень, оскільки вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.
Експерт також підкреслив, якщо людина вакцинувалася, але потім захворіла, то вона повинна дотримуватися соціальної дистанції і носити маску.
"Вакцинований, хоча має меншу кількість вірусу в верхніх дихальних шляхах, проте може передавати віруси і далі. Тому з точки зору захисту інших, які ще не отримали щеплення, важливо, тим, хто вакцинований, все одно продовжувати носити маску і тримати дистанцію", - заявив Лапій.
Лікар розповів, чому вакцинованим людям потрібно носити маски (відео: YouTube)
Нагадаємо, львівський лікар Гнат Герич назвав нове ускладнення після коронавірусу. За його словами, хвороба може викликати ускладнення у вигляді кровотечі через лікування хвороби препаратами для розрідження крові.
У Львові за останні тижні на стіл до хірургів потрапили вже три пацієнти з внутрішніми кровотечами після лікування коронавірусної інфекції.
Раніше лікар-інфекціоніст заявив, що до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорстких карантинних обмежень через різке збільшення хворих.