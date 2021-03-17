Чому щеплена людина може заразитися COVID-19: імунолог-практик дав відповідь

Експерти радять не поспішати знімати маски після вакцинації, оскільки все ще залишається ризик зараження. Тим більше захист від коронавірусу передбачає дві дози вакцини.

Імунолог-практик Федір Лапій розповів ТСН , чому щеплена людина може заразитися COVID-19.

Він зазначив, що у хворого хвороба повинна пройти без ускладнень, оскільки вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.

Експерт також підкреслив, якщо людина вакцинувалася, але потім захворіла, то вона повинна дотримуватися соціальної дистанції і носити маску.

"Вакцинований, хоча має меншу кількість вірусу в верхніх дихальних шляхах, проте може передавати віруси і далі. Тому з точки зору захисту інших, які ще не отримали щеплення, важливо, тим, хто вакцинований, все одно продовжувати носити маску і тримати дистанцію", - заявив Лапій.

Лікар розповів, чому вакцинованим людям потрібно носити маски (відео: YouTube)