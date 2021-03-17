ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чому щеплена людина може заразитися COVID-19: імунолог-практик дав відповідь

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 07:02
Чому щеплена людина може заразитися COVID-19: імунолог-практик дав відповідь Імунолог розповів, чому навіть після вакцинації необхідно носити маски (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Експерти радять не поспішати знімати маски після вакцинації, оскільки все ще залишається ризик зараження. Тим більше захист від коронавірусу передбачає дві дози вакцини.

Імунолог-практик Федір Лапій розповів ТСН, чому щеплена людина може заразитися COVID-19.

Він зазначив, що у хворого хвороба повинна пройти без ускладнень, оскільки вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.

Експерт також підкреслив, якщо людина вакцинувалася, але потім захворіла, то вона повинна дотримуватися соціальної дистанції і носити маску.

"Вакцинований, хоча має меншу кількість вірусу в верхніх дихальних шляхах, проте може передавати віруси і далі. Тому з точки зору захисту інших, які ще не отримали щеплення, важливо, тим, хто вакцинований, все одно продовжувати носити маску і тримати дистанцію", - заявив Лапій.

Лікар розповів, чому вакцинованим людям потрібно носити маски (відео: YouTube)

Нагадаємо, львівський лікар Гнат Герич назвав нове ускладнення після коронавірусу. За його словами, хвороба може викликати ускладнення у вигляді кровотечі через лікування хвороби препаратами для розрідження крові.

У Львові за останні тижні на стіл до хірургів потрапили вже три пацієнти з внутрішніми кровотечами після лікування коронавірусної інфекції.

Раніше лікар-інфекціоніст заявив, що до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорстких карантинних обмежень через різке збільшення хворих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя вакцина від коронавірусу Коронавірус
LITE
Україну накриє зливами і мокрим снігом: синоптики попередили про погіршення погоди
Україну накриє зливами і мокрим снігом: синоптики попередили про погіршення погоди