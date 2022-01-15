Чому після свят не можна сідати на дієту: це дуже небезпечно

Відмовитися від смачних страв на столі дуже складно, і кожна людина обіцяє собі, що після свят скине всі зайві кілограми.

Зимові свята пов'язані з застіллями й щорічно в такі дні люди традиційно набирають кілька кілограм.

Чому не можна після свят сідати на дієту і чому це небезпечно, розповіла фахівець зі здорового харчування Ольга Дорош в коментарі для ZAXID.NET.

Як стверджує Ольга Дорош, дієти, розвантажувальні дні, чистки або детокс на соках неефективні й можуть бути навіть небезпечними для здоров'я.

"Дієти неефективні для якісного зниження ваги. І хоча на дієті ми дійсно швидко можемо втратити кілограми, вони також швидко повернуться. Тому найкраще - це почати харчуватися збалансовано і збільшити активність", - підкреслила експерт.

Вона рекомендує не вставати на ваги відразу після свят, оскільки ця інформація буде не зовсім вірна. Жирова маса набирається дуже повільно, і переїдання за один вечір або за 2-3 трапези не може збільшити жир на 1-3 кг.

Якщо ви у свята періодично йшли з-за столу, то більшість ваги - не жир, а вода і кишкові маси. На ваги варто встати через тиждень після свят, коли ви повернетеся до звичайного раціону.

А зараз варто приділити більше уваги збалансованому харчуванню і фізичної активності. І не варто навантажувати організм детоксами та дієтами.

"На щастя, у кожного з нас своя система детоксу. Це наша печінка, кишечник, нирки та шкіра. Вони активно працювали на свята і тепер потрібно зробити все, щоб не заважати їм добре виконувати свою роботу і відпочити від перероблення", - вважає Ольга Дорош.

Вона порадила не переїдати, обмежити жирні страви й проявляти більше активності.

Також з раціону потрібно прибрати гострі, копчені, мариновані страви, харчуватися збалансовано, пити багато несолодкої рідини, не вживати алкоголь і поменше курити.

"Кожен раз, коли ми п'ємо алкоголь, печінка працює над тим, щоб розщепити та вивести його з організму. Деякі клітини печінки при цьому гинуть, тому їй потрібна перерва, щоб була можливість регенерувати та створювати нові клітини", - підкреслила експерт.

У раціон обов'язково потрібно додати порцію харчових волокон: овочі, зелень, фрукти, ягоди. Вони можуть бути свіжі, варені, запечені в духовці або приготовані на пару.

Ці продукти поліпшать перистальтику кишечника, стане профілактикою від запорів, допоможуть нормалізувати рівень цукру і холестерину в крові.

Щоб швидше прийти в норму після свят, потрібно готувати прості та нежирні страви, використовувати менше солі та побільше зелені – свіжої або сушеної. Салати варто заправляти рослинною олією.

Овочі, птицю, м'ясо і рибу потрібно варити, тушкувати, готувати в духовці або на пару. А смажене потрібно виключити.

"Помилковою є думка про те, що схуднути можна, якщо мало їсти й низькокалорійні страви. Насправді щоб знизить вагу, потрібно їсти достатньо для свого віку, зростання, ваги та активності.

І обов'язково рухатися щодня (більше ходити). Можна додати фітнес, біг, плавання або танці", - резюмувала фахівець.