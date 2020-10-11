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Чому підлітки схильні до суїциду: вчені назвали несподівані фактори

Автор: Анна Шиканова

Експерти пояснили, як знизити ризик розвитку суїцидальних настроїв у підлітків

Схильність підлітків до суїциду стає масштабною проблемою не тільки в Україні, але і по всьому світу. Діти у віці від 14 до 17 років не в змозі впоратися з емоційними та психологічними проблемами, а поділитися з кимось із дорослих їм заважає почуття страху. Це призводить до того, що вони вибирають неправильний шлях і намагаються закінчити своє життя власноруч.

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Вчені всього світу проводять дослідження в цій області й аналіз таких досліджень, який був опублікований в Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, виявив певні фактори ризику, які впливають на суїцидальну поведінку у підлітків. Також були перераховані фактори, які значно знижують таку поведінку. Про це пише видання MedikForum.

Було розглянуто понад 66 досліджень з усіх країн світу. Фахівці визначили основний список причин, які впливають на схильність до суїциду у підлітків.

  • Індивідуальна адаптація
  • Зловживання електронними пристроями
  • Дисбаланс харчування
  • Порушення менструального циклу
  • Нездоровий спосіб життя
  • Порушення режиму сну

Також важливими чинниками у зовнішньому світі можуть стати: анамнез психічного здоров'я батьків, погані стосунки в родині та соціальні проблеми.

Вчені відзначили, що більш осмислена поведінка, нормальний раціон харчування, налагодження контактів з родиною і друзями, читання книг, перегляд фільмів, а також віра – стануть захисними факторами, які знизять ризик розвитку суїцидальної поведінки у підлітків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали напій, який викликає агресію в підлітків.

А також розповідали про те, що в Києві на даху ресторану засікли романтичних підлітків-екстремалів.

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