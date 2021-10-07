Ось чому треба носити маску, навіть якщо ви вакциновані "Модерною"

Чому потрібно носити маску навіть після вакцинації

За словами лікарів, використання медичних масок на сьогодні залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.

"Медичні працівники, ті, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19, особи з груп ризику тяжкого перебігу захворювання повинні носити медичну маску, з метою убезпечити не лише оточення, але й себе", - нагадують у Міністерстві охорони здоров'я України.

Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про хворих на COVID-19 із вираженими симптомами, так і тих, хто безсимптомно переносить хворобу.

"Тому використання маски - це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою", - наголошують експерти.

Вакцинація у поєднанні із використанням медичної маски, кажуть у Центрі з контролю та профілактики захворювань в США, дозволяє максимізувати захист від нових, більш небезпечних, штамів коронавірусної хвороби, зокрема штаму "Дельта".

Наразі в Україні не йдеться про колективний захист від коронавірусної хвороби, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається.

Маску потрібно носити навіть вакцинованим (фото: РБК-Україна)

Як правильно використовувати медичні маски

Щоб носіння масок мало ефект, потрібно дотримуватися простих, але дієвих, рекомендацій. І ось вони:

медичну маску потрібно одягати чистими руками, бажано перед цим їх помити з милом або очистити розчином для рук на спиртовій основі

не можна використовувати маски, які одягали повторно та пошкоджені захисні та медичні маски

не можна носити чужі маски

правильно одягнена маска має закривати ніс та рот таким чином, щоб між обличчям та маскою не було щілин, але при цьому вона повинна давати змогу вам вільно дихати

знімати медичну маску варто не торкаючись її передньої частини

змінювати медичні маски треба через кожні 2 години та тоді, коли вони стали вологими або ж забруднились

викидати використані маски бажано у закриті контейнери.

"Використання масок - правило, якого мають неухильно дотримуватись всі, хто перебуває у громадських місцях, великих скупченнях людей, транспорті, хворіє або перебуває разом із хворими", - додали у МОЗ.