Ось чому треба носити маску, навіть якщо ви вакциновані "Модерною"

Навіть після того, як ви перехворіли на COVID-19 чи пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, прищепившись Moderna, Phizer, CoronaVac чи AstraZeneca, захисну маску ви зобов’язані носити. Не кажучи вже про людей, які вакцинуватися не бажають.
Чому потрібно носити маску в громадських місцях усім без виключення - читайте у нашому матеріалі далі.
За словами лікарів, використання медичних масок на сьогодні залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.
"Медичні працівники, ті, хто має симптоми респіраторного захворювання або позитивний результат на COVID-19, особи з груп ризику тяжкого перебігу захворювання повинні носити медичну маску, з метою убезпечити не лише оточення, але й себе", - нагадують у Міністерстві охорони здоров'я України.
"Тому використання маски - це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою", - наголошують експерти.
Наразі в Україні не йдеться про колективний захист від коронавірусної хвороби, а тому ризик інфікуватись все ж таки залишається.
Маску потрібно носити навіть вакцинованим (фото: РБК-Україна)
Щоб носіння масок мало ефект, потрібно дотримуватися простих, але дієвих, рекомендацій. І ось вони:
"Використання масок - правило, якого мають неухильно дотримуватись всі, хто перебуває у громадських місцях, великих скупченнях людей, транспорті, хворіє або перебуває разом із хворими", - додали у МОЗ.
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