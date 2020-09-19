Чому не можна купувати дешеві продукти: лікарі шокували заявою

Лікарі розповіли, чим небезпечна покупка дешевих і неякісних продуктів. Крім того, що дешеві продукти містять велику кількість речовин, здатних викликати алергію і призвести до розвитку хвороб, вони також впливають на тривалість життя. Про це розповіли дослідники з INSERM, INRAE, CNAM і Sorbonne Paris North, пише 20 minutes.

Як повідомляється, для дослідження було проаналізовано харчування більш ніж 500 тисяч осіб у 10 європейських країнах. Саме дослідження тривало 17 років. Як повідомляється, споживання неякісної їжі збільшує смертність.

"Люди, які споживають продукти з більш низькою якістю харчування, будуть мати смертність, збільшену приблизно на 7 відсотків", - розшифрувала Мелані Дешазо, дослідник INSERM на Europe 1.

Продукти з низьким рейтингом належать до продуктів з високим вмістом енергії, високим вмістом солі, високим вмістом цукру, насиченими жирними кислотами й, отже, досить низьким вмістом клітковини, фруктів і овочів або білка.

Таким чином, продукти, класифіковані як помаранчеві, але особливо червоні в Nutri-балі, будуть сприяти виникненню раку і хронічних захворювань. Однак цей показник як і раніше не є обов'язковим, і тільки 15-20% продаваних продуктів відображають його. Узгодження практики маркування заплановано на 2022 рік на європейському рівні, але поки ніхто не знає, чи стане nutri-бал обов'язковим.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які продукти піднімуть настрій і зміцнять здоров'я.

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