Чому не можна нахиляти голову, коли кровоточить з носа: медик зробила важливе пояснення

Чому виникає кровотеча

У дітей кровотеча з носа зазвичай не є ознакою чогось серйозного. Це може бути спричинено різними факторами, зокрема, колупанням в носі, занадто сильним продуванням або ж надмірною сухістю у носовій порожнині.

Чому не можна нахиляти голову назад

Для відео лікар використала манекен, щоб показати, що відбувається, коли відкинути голову назад. Заклавши одну ніздрю тампоном, в іншу вона заливає шприцом рідину, яка нагадує кров. Також діставши мішечок з середини манекена, вона показала скільки рідини там назбиралося.

За словами парамедика, якщо відкинути голову назад, кров потрапить у шлунок або легені, що може спричинити блювоту або аспірацію у малюка. Важливо пам'ятати, що голову завжди треба нахиляти вперед.

Що робити при носових кровотечах

Як сказано у рекомендаціях Національної служби охорони здоров’я Великої Британії при носових кровотечах важливо:

Сісти та нахилитися вперед;

Протягом 10 – 15 хвилин затиснути ніс трохи вище ніздрів, щоб мати змогу дихати;

Також може допомогти пакет з льодом чи замороженими продуктами, який потрібно прикласти на верхню частину носа.

Коли треба йти до лікаря

Як відомо, більшість носових кровотеч проходять без допомоги лікарів, однак деякі випадки потребують медичної допомоги. Негайно йти до лікаря потрібно тоді, коли: