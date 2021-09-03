Чому не можна нахиляти голову, коли кровоточить з носа: медик зробила важливе пояснення

Парамедик з Австралії розповіла, чому так важливо не нахиляти голову малюка назад, коли в нього кровоточить з носа.
Про це пише The Sun.
У дітей кровотеча з носа зазвичай не є ознакою чогось серйозного. Це може бути спричинено різними факторами, зокрема, колупанням в носі, занадто сильним продуванням або ж надмірною сухістю у носовій порожнині.
Для відео лікар використала манекен, щоб показати, що відбувається, коли відкинути голову назад. Заклавши одну ніздрю тампоном, в іншу вона заливає шприцом рідину, яка нагадує кров. Також діставши мішечок з середини манекена, вона показала скільки рідини там назбиралося.
За словами парамедика, якщо відкинути голову назад, кров потрапить у шлунок або легені, що може спричинити блювоту або аспірацію у малюка. Важливо пам'ятати, що голову завжди треба нахиляти вперед.
Як сказано у рекомендаціях Національної служби охорони здоров’я Великої Британії при носових кровотечах важливо:
Як відомо, більшість носових кровотеч проходять без допомоги лікарів, однак деякі випадки потребують медичної допомоги. Негайно йти до лікаря потрібно тоді, коли:
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