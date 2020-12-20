Чому на коронавірус небезпечніше хворіти взимку: відповідь лікаря-інфекціоніста

Хворіти на коронавірус в сезоні осінь-зима небезпечніше, оскільки в цей період зростає число госпіталізацій з важкою формою COVID-19.

Таку думку висловила Ольга Голубовська, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця. Про це повідомляє УНН.

Медик каже, що зараз коронавірус агресивний, адже ми одержуємо великі дози вірусу, тому важких пацієнтів набагато більше. Але у весняно-літній період ситуація повинна змінитися.

"Триває сезон коронавірусу. Зараз він агресивний. Зараз ми отримуємо найбільші дози збудника, тому зростає кількість важких форм. У весняно-літній сезон це буде пом'якшуватися, як і минулого літа", - вважає Голубовська.

Лікар каже, ще влітку була надія, що коронавірус зійде нанівець. Але цього не сталося. Причому зараз збільшилася не тільки кількість хворих, але і зросло число тяжких форм.

"Ситуація (влітку. - Ред.) була не такою, як зараз. І за кількістю, але найголовніше - за кількістю важких форм. Влітку люди хворіли, але не було такої кількості важких форм", - зазначила інфекціоніст.

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