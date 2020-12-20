ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чому на коронавірус небезпечніше хворіти взимку: відповідь лікаря-інфекціоніста

Автор: Світлана Мащенко

Хворіти на коронавірус в сезоні осінь-зима небезпечніше, оскільки в цей період зростає число госпіталізацій з важкою формою COVID-19.

Таку думку висловила Ольга Голубовська, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця. Про це повідомляє УНН.

Медик каже, що зараз коронавірус агресивний, адже ми одержуємо великі дози вірусу, тому важких пацієнтів набагато більше. Але у весняно-літній період ситуація повинна змінитися.

"Триває сезон коронавірусу. Зараз він агресивний. Зараз ми отримуємо найбільші дози збудника, тому зростає кількість важких форм. У весняно-літній сезон це буде пом'якшуватися, як і минулого літа", - вважає Голубовська.

Популярні новини

Лікар каже, ще влітку була надія, що коронавірус зійде нанівець. Але цього не сталося. Причому зараз збільшилася не тільки кількість хворих, але і зросло число тяжких форм.

"Ситуація (влітку. - Ред.) була не такою, як зараз. І за кількістю, але найголовніше - за кількістю важких форм. Влітку люди хворіли, але не було такої кількості важких форм", - зазначила інфекціоніст.

Раніше Ольга Голубовська розповіла, коли агресивний коронавірус може піти на спад.

А ось лікар зі Львова Тарас Жиравецький перерахував аналізи, які потрібно здати після того, як ви перехворіли на коронавірус.

Також медики ВООЗ назвали ключові симптоми коронавірусу, за якими можна визначити захворювання.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ольга ГолубовскаяКоронавірус