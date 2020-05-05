Чому коронавірус вражає молодих людей: лікар озвучив причину

Коронавірус у кожної людини може проявити себе по-різному. У когось інфекція протікає у тяжкій формі, з ускладненнями, а у когось проходить зовсім без симптомів. Лікар імунолог Алла Волоха пояснила, чому так відбувається і яка на це причина.

За словами медика, у кожної людини імунна система має свій відгук на інфекцію. У деяких вона виділяє надмірну кількість захисних речовин, які провокують важкий перебіг захворювання.

"Про інфікування літніх людей – зрозуміло, а от реакція організму молодих залежить від їх імунної системи. Іноді імунітет може виділяти надмірну кількість захисних речовин, і хвороба переходить у важкий стан. Також все залежить від того, скільки саме збудника отримав людина. Якщо багато – хід інфікування буде складніше", – розповіла імунолог "Обозревателю".

Волоха зазначила, що маленькі діти переносять хворобу в більш легкій формі, ніж дорослі. Важкі випадки у неповнолітніх - це виключення з правил.

"Важкі випадки у дітей – це виняток. Вони реагують на інфекцію слабше і часто переносять її безсимптомно. Загалом дуже рідко буває, щоб лікарі не змогли допомогти молодим людям вилікуватися. Хіба що вони пізно звернулися, коли йде дуже серйозне ураження легенів. У такому разі їх дійсно складно врятувати", – підсумувала лікар.

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