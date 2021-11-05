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Чому зникає нюх при COVID та чи проникає вірус в мозок: відповідь вас здивує

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показало, що втрата нюху під час COVID-19 ніяким чином не провокує ушкодження мозку. Щобільше це може свідчити про поверхневий вплив вірусу.

Про це повідомляє Cell.

Так, бельгійські та німецькі вчені провели дослідження, під час якого виявили зразки з дихальних, нюхових слизових оболонок та нюхових цибулин 85 хворих на коронавірус. Зазначається, що деякі пацієнти померли через декілька днів після інфікування.

Також раніше науковці заявляли, що вірус, ймовірно, вражає нейрони в мембрані у верхньому заглибленні носа – нюховій слизовій оболонці, куди вірус найперше потрапляє.

Окрім того, дослідники кажуть, що під час втрати нюху коронавірус вражає саме нюхові сенсорні нейрони, а далі вірус може потрапити безпосередньо у мозок.

Зокрема, якщо вірус проникає в нюхову цибулину, то він теоретично може поширитися на глибші ділянки мозку, де він може завдати довготривалої шкоди. Тому, якщо вірус вражає лише сустентакулярні клітини, тобто пошкодження є менш тривалими.

Однак, за словами вчених, потрібні подальші дослідження, щоб оцінити усі ризики.

Раніше ми повідомляли, скільки доз вакцини потрібно для достатнього захисту від COVID.

Також нещодавно ми писали, що перехворілим від COVID теж потрібно вакцинуватися.

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Коронавірус