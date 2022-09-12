Чому не хочеться сексу: лікарі розповіли всю правду про інтим

Гормональні порушення

У жіночому організмі в період з 30 до 45 років відбувається зниження рівня естрогенів, через що вагінальні м'язи стають менш еластичними, а статеві органи виділяють набагато менше змазки.

Якщо ви відчуваєте зниження сексуального потягу, вам необхідно здати аналіз, який визначає кількість гормонів у щитоподібній залозі та гормонів у крові (щитівка та секс взаємопов'язані).

Якщо чоловікові не хочеться сексу, причини можуть критися у зниженому тестостероні. Зниження тестостерону - нормальне явище у процесі старіння. Однак при різкому падінні тестостерону необхідно звернутися до лікаря-уролога.

Хвороби

Найпоширеніший приклад - інфекції, що передаються статевим шляхом. ІПСШ виявляються не відразу та мають згубний вплив саме на жіночий організм. Такі захворювання викликають дискомфорт та біль, ось чому може не хотітися сексу.

Щоб виключити ІПСШ, потрібно регулярно обстежуватися у лікаря, навіть якщо симптоми відсутні. Це особливо актуально при зміні статевого партнера та появі підозрілих ознак (виділення, печіння, свербіж, зуд, запах тощо).

На статевий потяг можуть впливати й багато несексуальних захворювань, включаючи артрит, рак, діабет, високий артеріальний тиск, ішемічну хворобу серця та неврологічні захворювання.

Ліки

Часто подібний ефект дають оральні контрацептиви, особливо у перші дні прийому, поки організм адаптується до нового препарату.

Також знижувати сексуальне бажання можуть антидепресанти, які регулюють рівень серотоніну.

Інші препарати, які можуть впливати лібідо:

нейролептики, що підвищують рівень пролактину;

ліки проти збільшеної простати;

знеболювальні препарати;

ліки проти високого артеріального тиску.

Стрес та перевтома

Це основна причина, коли не хочеться сексу, як чоловікам, так і жінкам. Постійний та тривалий стрес може спровокувати сплеск гормонів, адреналіну та кортизолу, які у великій кількості викликають зниження сексуального бажання.

Також під час стресу можуть звужуватися артерії. Це звуження обмежує кровообіг і потенційно викликає еректильну дисфункцію.

Якщо ви відчуваєте постійну втому, стрес або тривогу, можливо, вам доведеться змінити спосіб життя та порадитися з терапевтом.

Рутина сімейного життя

Сексуальний інтерес з часом має тенденцію до злетів та падінь. І немає нічого незвичайного в тому, що на різних етапах стосунків у партнерів різний статевий потяг.

Причини тому можуть бути такі:

тривалі стосунки (проходить закоханість та зникає новизна);

втрата сексуального потягу (не хочу сексу, не збуджуюсь);

монотонність та одноманітність сексу;

невирішений конфлікт та часті сварки;

відсутність довіри та постійні ревнощі до партнера;

почуття меншого зв'язку між один одним;

ви не відчуваєте своєї сексуальності;

брак часу на секс;

фізичні сексуальні проблеми.

Поговоріть з партнером про те, чому не хочеться сексу та спробуйте знайти самостійне рішення ситуації, якщо не вийде - зверніться за допомогою до лікаря-сексопатолога.

Безсоння

Нестача повноцінного сну може бути причиною зниження сексуального потягу та збудження. А безсоння - одне з найпоширеніших порушень сну, може бути фактором ризику сексуальної дисфункції.

Алкоголь та наркотики

Вживання сильного алкоголю пов'язане зі зниженням вироблення тестостерону. Надмірне вживання алкоголю протягом тривалого часу може знизити сексуальний потяг, як у жінок, так і у чоловіків.

Також алкоголь заважає відчувати сексуальне збудження, втручаючись у сигнали між мозком та геніталіями, а також може прискорити чи сповільнити еякуляцію.

Крім алкоголю, вживання тютюну, марихуани та інших наркотиків також пов'язане зі зменшенням вироблення тестостерону.

Фото: Проблеми з сексом не лише через стрес (freepik)

Вагітність та народження дитини

Втрата інтересу до сексу часто зустрічається під час вагітності, після пологів та під час годування груддю.

Причини цьому можуть бути такі:

зміни рівня гормонів;

зміни фігури та якості тіла;

виснаження та втома;

хворобливий секс через травми, наприклад, поріз чи розрив після пологів;

зміни пріоритетів, наприклад, жінка зосереджена на догляді за дитиною.

Страх перед інтимною близькістю

Боязнь інтимної близькості або еротофобія – досить поширене відхилення, яке може виникнути з таких причин:

сексуальне насильство чи домагання;

культурні та релігійні страхи;

дитячі травми;

страх завагітніти;

страх перед хворобою.

Сором та страх осуду

Деякі люди нервуються з приводу того, "чи хороші вони у ліжку". Це може викликати сильний психологічний дискомфорт, змушуючи їх взагалі уникати сексуальної близькості через страх глузування або засудження.

Іноді не хочеться займатися сексом внаслідок придушення сексуальних фантазій та невміння психологічно налаштуватися на майбутню близькість.

Неправильне харчування

Наприклад, переїдання або жирна їжа може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям, які можуть негативно вплинути на ваше сексуальне життя.

Така проблема, як еректильна дисфункція часто пов'язана з ожирінням та діабетом, які можуть виникнути через неправильне харчування.

Занижена самооцінка

Якщо ви почуваєтеся непривабливим, вам не подобається те, що ви бачите в дзеркалі, все це може вплинути на те, чому рідко хочеться сексу або не хочеться взагалі.

Низька самооцінка також може викликати занепокоєння сексуальної активності, що може призвести до проблем з ерекцією у чоловіків і до зниження сексуального потягу у жінок.

Якщо ви відчуваєте проблеми з сексуальним потягом, зверніться за консультацією до спеціаліста.