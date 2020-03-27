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Чому COVID-19 заражаються не всі: з'ясувався несподіваний факт

STYLERКоронавірус    27.03.2020 - 17:24
Чому COVID-19 заражаються не всі: з'ясувався несподіваний факт
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 діє на людей вибірково

Коронавірус COVID-19 стрімко поширюється по Україні та світу. При цьому вірусна інфекція SARS-CoV-2 часто вражає вибірково навіть в межах однієї сім'ї. На питання, чому коронавірусом заражаються не всі, відповіла Алла Мироненко, вірусолог, доктор медичних наук.

За словами медика, в зоні ризику важких наслідків безсумнівно люди похилого віку - старше 60 років.

"Ці люди вже мають певні хронічні хвороби, у них імунна система через вік вже не так реагує і не може впоратися. Тому людина не може видужати, - роз'яснила вірусолог, пише 24 канал.

При цьому в одних людей хвороба протікає інтенсивно з сильними симптомами, швидко переходячи в пневмонію, а у інших - симптомів немає взагалі.

Найчастіше безсимптомно коронавірусом хворіють діти, і ніхто навіть не здогадується, що у дитини COVID-19. Тобто хвороба є, але діагноз не ставлять, тому що не перевіряють на неї.

Зазначимо, що в Україні більше десяти дітей захворіли коронавірусом, тільки в Чернівецькій області відомо про 14 випадків зараження. При цьому діагноз їм ставили переважно тому, що вони були "контактними особами" хворого дорослого.

"Тобто дитина інфікується, але симптомів може і не бути, або вони дуже слабкі, і ніхто навіть не здогадується, що у дитини є збудник", - додала Алла Мироненко.

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