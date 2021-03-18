Чому COVID-19 став "косити" молодих: інфекціоніст дав несподівану відповідь

За словами медика, вірусу необхідно далі поширюватися, а молоді люди більш активні, ніж літні і можуть передати інфекцію швидше.

"Справді, молодь почала хворіти частіше, хоча не можна сказати, що важко. І це добре. Еволюційна стратегія будь-якого вірусу — виживання. Якщо він потрапить в організм бабусі, яка ні з ким не контактує, і вб'є її, то помре разом з нею. Для нього це невигідно — краще інфікувати молодих людей. Вони соціально активні, хворіють без серйозних симптомів і швидко поширюють вірус далі. Тому можна припустити, що вірус стане більш заразним. В першу чергу постраждають ті, хто зазвичай йде локомотивом у будь епідемії: діти, підлітки, молодь", - розповів Жигарев.

Також інфекціоніст прогнозує подальше погіршення ситуації з COVID-19.

"Думаю, найближчим часом (приблизно місяць) ситуація буде напруженою. Ми вже досягаємо піку, може, плюс-мінус тиждень. Далі не повинно бути зростання, тому що "горючого матеріалу" не залишилося. А з середини квітня, вважаю, розпочнеться поступовий спад. Влітку навряд чи буде серйозний підйом захворюваності. А як вірус поведе себе далі, складно сказати — все залежить від мутацій. В перспективі, за всіма законами природи, вірус буде втрачати патогенність. І в підсумку поповнить перелік респіраторних вірусів", - резюмував фахівець.