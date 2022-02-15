Чому після COVID-19 може випадати волосся: у МОЗ назвали причини

Що може провокувати випадіння волосся

Лікарі кажуть, що сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули. Однак є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

За їхніми словами це:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

лихоманка - спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

- спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу; стрес - провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

- провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся; препарати , які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся; порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Медики додають, що постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби й зазвичай повертається у норму самостійно.

Зазвичай, якщо коронавірусна хвороба не була занадто агресивною, втрата волосся має бути нетривалою – до 2 місяців і завершитися самостійно.

Також якщо у пацієнтів випадіння триває понад 3 місяці, є підстави думати, що справа не лише у ковіді.

Для того, щоб з’ясувати, які саме проблеми зі здоров’ям могли виникнути внаслідок ковіду, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.