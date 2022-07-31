Чому у білявок чоловіки закохуються частіше? Наукові факти і не тільки

Існує багато міфів та упереджень щодо білявок. Але щоб там не казали, чоловіки закохуються саме в дівчат зі світлим волоссям.

Чому білявки частіше закохують у себе чоловіків та як зрозуміти, що ви закоханні - читайте у нашому матеріалі Styler далі

Білявки та чоловіки

За словами відомого українського доктора Віктора Сидоренка, у блондинок більший показник рівня естрогену ніж в інших дівчат. Здавалося б і що тут такого. А от що - цей гормон відповідає за красу та здоров'я. Маючи вдосталь цього гормону, білявки почуваються краще від інших жінок та виглядають молодшими.

Але не естрогеном єдиним білявки так притягують до себе серця чоловіків, до вашої уваги основні причини:

Колір волосся асоціюється з легкістю та красою. За білявим волоссям доволі важко доглядати, тому воно більш приємне на дотик.

Білявок значно менше у світі у порівнянні з власницями темних відтінків волосся.

Біляве волосся зазвичай супроводжується світлою шкірою та зеленими або блакитними очима.

За статистикою білявки мають вищий рівень IQ, ніж у брюнеток та рудих, та приблизно однакові показники з шатенками.

Власниці білявого волосся мають більш тендітну шкіру та низький больовий поріг. Тому чоловіки хочуть їм допомогти та захистити.

Білявки мають більше естрогену (фото: pixabay)

Соціальна думка

Ще за грецької міфології першою білявкою на пантеоні стала Афродіта. Тож з незапам'ятних часів, довкола білявок створювалось упереджене ставлення.

З початком ери голлівудської експансії у наші мізки, створювався чіткий образ білявки. В якому це має бути дурненька, гарненька дівчина для головного героя або антагоніста.

Насправді ж колір волосся ніяк не пов'язаний з розумовими властивостями. Тим паче за статистикою білявки обирають свого кавалера серцем та душею, не переслідуючи меркантильних намірів, як це часто представляється. Тобто формувався образ або ж дурненької або ж меркантильної та хитрої білявки.

Врешті-решт, такі крайнощі знаходили відгук у серцях цільової аудиторії й популярність білявок й донині залишається на висоті.

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Від кольору волосся залежить привабливість жінки (колаж РБК-Україна)

Хімія кохання

Як би не описували письменники та поети це не осяжне поняття кохання, його трошки легше зрозуміти з точки зору хімії. Тож розгляньмо, що відбувається з нашим організмом під впливом цього почуття.

Першими помітними сигналами того, що людина закохується, є:

Розширення зіниць

Гіпергідроз долонь (по-людськи вологі долоні)

Відсутність апетиту

Підвищення тиску

Прискорення пульсу

Загострення відчуттів

В цей час коли з нашим організмом відбуваються такі процеси, причиною для них слугують гормони:

Фенілетиламін виробляється нашим мозком в результаті зорового контакту з об'єктом закоханості. Таким чином, ви щасливі від кожної проведеної секунди з цією людиною.

виробляється нашим мозком в результаті зорового контакту з об'єктом закоханості. Таким чином, ви щасливі від кожної проведеної секунди з цією людиною. Далі спрацьовує гормон допамін . Цей гормон може викликати залежність, наприклад, коли ми не отримуємо його в результаті спілкування з коханою людиною, нам стає зле та боляче на душі. Знайомо?

. Цей гормон може викликати залежність, наприклад, коли ми не отримуємо його в результаті спілкування з коханою людиною, нам стає зле та боляче на душі. Знайомо? Пізніше починає діяти гормон окситоцин . Цей гормон виділяється під час безпосереднього контакту між закоханими. Тобто, коли ви йдете тримаючись за руки, обіймаєтесь або цілуєтесь. Окситоцин дарує відчуття піднесеності та блаженства.

. Цей гормон виділяється під час безпосереднього контакту між закоханими. Тобто, коли ви йдете тримаючись за руки, обіймаєтесь або цілуєтесь. Окситоцин дарує відчуття піднесеності та блаженства. Замикає цю компанію гормонів - ендорфін. Друге його ім'я - це гормон щастя.

Тож гормональні сполуки рухають закоханими одне до одного та навпаки. Головне, не втрачати голову під впливом цих почуттів, та хіба це можливо?

Кохання - ще той хімічний коктейль (фото: freepik)

Кохання лікує

Ви часто скаржитесь на головні болі та мігрень? Тоді кохання може вам допомогти, адже підвищення рівня ендорфінів у крові чудово допомагає організму позбутися болю.

Також кохання може вилікувати від лінощів, адже якщо ви закоханні, то навряд проведете вільний час сидячі на дивані. Ви будете шукати способи покращити себе або зайвий раз побачити своє коханнячко.

Тим паче закоханій людині не до депресії. Під дією окситоцину, ви скоріше будете авантюрним романтиком або непоборним героєм, але точно не жертвою депресії.

Кохання допомагає побороти безсоння. Коли організм переживає гормональні та емоційні навантаження, нервова система також це відчуває. Тому після проведеного дня з коханою людиною вам буде легше заснути.

Врешті-решт, кохання нівелює дратівливість. Щаслива людина набагато рідше дратується через дрібниці, ба більше - випромінює позитив та людяність.

Усім бажаємо кохати та бути коханими під мирним небом над головою, та не забувайте слів класика:

Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!