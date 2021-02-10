Чому 30% українців не захворіють на коронавірус: лікар дав детальну відповідь

В Україні є певний відсоток людей - близько 30%, які ніколи не захворіють на коронавірус через особливості імунітету.

"Епідемія в Україні проходить, на моє переконання, тому, що більшість наших людей вже перехворіли. Разом з тим є певний відсоток людей (за різними оцінками, до 30% популяції), які несприйнятливі до "ковіду" через індивідуальні особливості імунної системи. І вони не хворіють, незважаючи на тісний контакт з інфікованими. Якщо це все проаналізувати, то кількість тих, хто ще може підхопити коронавірус, не така велика. Ну, і ще важлива деталь. Ті, які вже перехворіли — це активні мобільні люди, так звані суперрозносчики", - розказав Сільковський.

Медик озвучив свою точку зору з приводу того, чому ж Європа досі палає від інфекції. За його словами, там просто перехворів малий відсоток людей.

"Тому що на сьогодні там перехворів менший відсоток людей. Причина: там були жорсткі обмеження і значно більш суворий контроль за їх дотриманням. Тому потенціал для зараження вірусом ще достатній. Тому, як тільки там послаблюють обмеження, відразу з'являється зростання захворюваності. І, як бачите, не рятують ні маски, ні інші атрибути. Є надія, що врятує вакцинація. Подивимося", - зазначив Павло.