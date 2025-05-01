Начало мая позволит этим знакам Зодиака расправить крылья: ищите себя в списке

Гороскоп удачи на четверг - кому повезет

Сегодня удача будет на стороне трех знаков Зодиака. Таро-гороскоп обещает им особое чудо. В список счастливчиков попали:

Телец - этот четверг подарит вам возможность забыть обо всем плохом и начать менять свою жизнь к лучшему. Начните май с больших побед, не стоит довольствоваться маленькими - просто расправьте крылья.

Водолей - сегодня вам особенно повезет, но не стоит перекладывать тяжелую работу на других. Пришло время взять все в свои руки и покорять новые высоты - вы все сможете

Скорпион - карты Таро обещают вам особый день, когда мечты начнут превращаться в реальность. Начало мая станет для вас судьбоносным - важно лишь решиться на грандиозные трансформации.

Астрологический прогноз на 1 мая

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, посещения парикмахерской. После 10:22 по киевскому времени возможны стоматологические и хирургические вмешательства. День избрания цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Надо активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения", - эксклюзивно для РБК-Украина рассказала астролог Катерина Соловьева.

"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, которые связаны с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в этот день должно получить свою завершенность. Не стоит голодать", - отметила она.

По словам Соловьевой, этот четверг - день астрального очищения и пробуждения. В этот период мы получим то, что заслужили. А еще не стоит поддаваться унынию и проявлять упрямство. Вместо этого можно расслабиться и отдохнуть.

Кроме этого, 1 мая наступает день Юпитера, планеты "большого счастья" и возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️, это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Юпитер будет в сложном аспекте с Сатурном. Из-за этого лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - пояснила астролог.