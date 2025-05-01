Начало мая позволит этим знакам Зодиака расправить крылья: ищите себя в списке

Май начнется с большого чуда для трех знаков Зодиака, которые приблизятся к осуществлению мечты и получат особый шанс. Но не следует забывать об астрологическом прогнозе на весь день - там могут быть важные подсказки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким знакам Зодиака повезет 1 мая и чем особенный этот день.
Сегодня удача будет на стороне трех знаков Зодиака. Таро-гороскоп обещает им особое чудо. В список счастливчиков попали:
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, посещения парикмахерской. После 10:22 по киевскому времени возможны стоматологические и хирургические вмешательства. День избрания цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Надо активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения", - эксклюзивно для РБК-Украина рассказала астролог Катерина Соловьева.
"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, которые связаны с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в этот день должно получить свою завершенность. Не стоит голодать", - отметила она.
По словам Соловьевой, этот четверг - день астрального очищения и пробуждения. В этот период мы получим то, что заслужили. А еще не стоит поддаваться унынию и проявлять упрямство. Вместо этого можно расслабиться и отдохнуть.
Кроме этого, 1 мая наступает день Юпитера, планеты "большого счастья" и возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️, это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.
"Юпитер будет в сложном аспекте с Сатурном. Из-за этого лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному", - пояснила астролог.
Вас может заинтересовать
При создании материала было использовано: эксклюзивный прогноз Катерины Соловьевой для РБК-Украина, сайт Tarot.