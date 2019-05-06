Побуду з батьками: українка дивом врятувалася від загибелі в Шереметьєво

Колишня мешканка Дніпра, яка вже кілька років працює в Мурманську, розповіла, як дивом уникнула загибелі в російському аеропорту Шереметьєво, де згорів пасажирський літак. Про це вона повідомила у коментарі для видання "НМ".

Світлана Князєва щороку прилітає погостювати до батьків у Дніпро під час відпустки. До Москви з Дніпра Князєва приїжджає на поїзді, а звідти літаком летить в Мурманськ. Два тижні тому Світлана Князєва купувала квитки і в останній момент змінила дату вильоту з 5-го на 6-е травня.

Жінка досі перебуває в шоковому стані і зізнається, що не уявляє, як зможе сьогодні піднятися на борт літака.

"Завжди у відпустці планую кожен день, щоб був час після довгої дороги з Дніпра в Мурманськ прийти в себе. І зараз мала вилітати 5 травня, потім ще день вільний — і на роботу. Але буквально перед тим, як оплатити квиток, подумала, що ще деньок побуду з батьками. Хто міг подумати, що це рішення врятує мені життя", - розповіла українка.

Пожежа в літаку в Шереметьєво - пасажир розповів про спасіння (фото: vk.com mchs_mo)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в аеропорту Шереметьєво загорівся пасажирський літак, який повинен був здійснити політ "Москва – Мурманськ", але після зльоту він змушений був здійснити аварійну посадку. З 78 чоловік на борту вижило тільки 37, 41 людина загинула, в тому числі двоє дітей.

Також ми розповідали про те, що пасажир Суперджета повідомив подробиці про трагедію в Шереметьєво.