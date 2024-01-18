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Поборол рак в три года: во Львове ребенку провели трансплантацию костного мозга

Во Львове мальчику провели трансплантацию костного мозга (фото: facebook.com/zusdmc)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове трехлетнему мальчику успешно провели трансплантацию костного мозга. Ребенок героически боролся с болезнью почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Какие симптомы были у ребенка

В клинике детской онкологии и трансплантации костного мозга это уже 10 такая успешная операция.

Онкологию у маленького Яремы обнаружили в мае прошлого года, тогда его родители заметили асимметрию на лице мальчика.

Медики обнаружили новообразование щеки и поставили диагноз - нейробластома забрюшинного пространства, распространившаяся на кости скелета.

Мальчика сразу начали лечить, он прошел курс из восьми блоков химиотерапии. Затем ему сделали операцию, в ходе которой удалили опухоль.

После вмешательства врачи произвели забор стволовых клеток, их запас был достаточен для трансплантации костного мозга.

Как прошла трансплантация

Врач Наталья Васильева рассказала, что после операции у Яремы было еще два блока химиотерапии, после которых был проведен забор стволовых клеток. Клеточного материала было достаточно, поэтому запланировали проведение сразу двух (тандемных) высокодозовых химиотерапии и двух трансплантаций костного мозга.

Трансплантация костного мозга прошла хорошо, после нее мальчик восстанавливался еще 21 день.

Врачи называют Ярему настоящим супергероем за его терпение и отвагу во время процедур.

Сейчас маленький мальчик дома, в больницу приходит только на контрольные осмотры.

Во Львове медики провели ребенку трансплантацию костного мозга (фото: facebook.com/zusdmc)

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