Побічні реакції від вакцини Covishield: з'явився список

Перед кожним уколом вакцини медики проводять огляд стану людини, щоб з'ясувати її стан. Також лікарі збирають інформацію про алергічні реакції, щоб не допустити тяжких симптомів. Однак, велика частина лікарських засобів також може викликати побічну реакцію.

Можливі реакції на вакцину:

Почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

Лихоманка або озноб;

Головний біль, біль у м'язах або суглобах;

Збільшення лімфатичних вузлів;

Нудота;

Стомлюваність;

Безсоння.

Також повідомляється, що зазвичай ці реакції минають протягом декількох днів після введення ін'єкції, однак якщо дискомфорт зберігається – варто звернутися до лікаря.

Побічні реакції після уколу вакцини (інфографіка: МОЗ України)