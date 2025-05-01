Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской

Ханумак прокомментировал скандальные заявления Шаманской

Ханумак вышел к подписчикам с новым видео, в котором поблагодарил всех за поддержку. Примечательно, что ролик он записал на украинском языке.

"Очень прошу всех не париться, я с хейтом очень давно знаком. У нас с ним такие близкие отношения, что он мне почти как "братюничка". Так что все норм", - отметил Ханумак.

Скандальный режиссер подчеркнул, что он не будет оправдываться за то, что сказала его экс-супруга.

"Сегодня я не буду в кавычках оправдываться за этот бред, который был сказан день назад. По одной простой причине. У меня есть сын, который посмотрит это очень правдивое интервью, в котором сказано, что его папочка бьет по лицу", - рассказал Ханумак.

Затем он отметил, что "ситуация двоякая" и больше молчать он не намерен.

"Не может идти речь о поддержке и эмпатии, когда ты услышал только одну сторону. Ситуация тут на самом деле очень двоякая. С одной стороны мне совсем ничего не нужно говорить, как я и делал всегда. Но с другой стороны два года и два с половиной часа на меня льется грязь. Без каких-либо доказательств, с постоянными угрозами. Без фактов, без элементарной ответственности за свои слова. Терпеть молча вечно тоже не выход", - сказал актер.



Алина Шаманская и Руслан Ханумак с сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

Он отметил также, что его бывшая жена старается быть святой.

"95% того интервью - это клевета, выдумка, накрученная информация, бред. Это ее личное видение, которое подкреплено только эмоциями. Если вы, госпожа Алина, уже открыли шкаф с грязным бельем, делайте это полностью" , - подчеркнул он.

Также он предложил Шаманской встретиться у любого ведущего, чтобы прояснить ситуацию.

"Еще раз, госпожа Алина Игоревна, опомнитесь, пожалуйста, не нужно все выносить. Если у вас есть факты или доказательства. Можете со мной сделать очную ставку в присутствии любого ведущего. Пусть это будет Гордон, госпожа Маша, Волошина можно с Испании притарабанить. Можете на это интервью пригласить вашу аудиторию, психолога. Я на все "за". Потому как правда всегда выигрывает", - заявил Руслан Ханумак.

Как отреагировала Алина Шаманская

Блогерша, которая, к слову, сейчас отдыхает со своим сыном в Карпатах, уже успела ответить Ханумаку в своем закрытом Telegram-канале.

"Никогда не старалась быть идеальной и святой. Но в сравнении с некоторыми персонажами и их ценностями - я реально святая", - отметила Шаманская.



Алина Шаманская ответила Ханумаку (скриншот)

"Ничего лучше не может характеризовать человека, как лайк на таком комменте, а также на комментах фейков: "Алина тяжело больна и действительно нуждается в лечении. Опасно сыну с ней". Не поверите, но я даже знаю, кто автор этой новосозданной страницы и комментариев: "Алина больна". Потому что я же это слышала не только от бывшего, но и сами догадайтесь от кого", - написала она.



Алина Шаманская отреагировала на слова Ханумака (скриншот)

Также она подчеркнула, что она не впервые слышит такие оправдания от бывшего.

"Это все клевета, все ложь, она это все придумала". Люди, я годами жила с этими фразами, поэтому сейчас они для меня, как газ в газировке. Ничего неожиданного. Мое состояние - прекрасное!" - написала Шаманская.

Что известно про отношения Шаманской и Ханумака

Напомним, Шаманская и Ханумак познакомились в 2016 году во время записи интервью. Очень быстро между ними завязались романтические отношения, и Алина спустя пару месяцев забеременела и родила сына, которого назвали Артуром. В своем блоге она показывала идеальную картинку семьи и отношений, которые, как оказалось позже, такими не были. Пара развелась в начале 2024 года, хотя разногласия у них были еще с 2022 года.

В интервью Маше Ефросининой она рассказала в отношениях с Русланом пережила буллинг, газлайтинг и нарциссический абьюз. После беременности он прекратил уделять ей внимание, никогда не помогал по дому, переписывался с другими женщинами и занижал самооценку.

Блогерша пыталась спасти брак, обращалась к психологам, терпела и считала в проблемах виноватой себя.

После начала полномасштабного вторжения пара переехала в США, чтобы вывезти в безопасное место их сына. И именно там случилось то, что стало последней каплей для Шаманской, чтобы развестись, - Ханумак ударил сына на его дне рождении при гостях по лицу.



Шаманская и Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)