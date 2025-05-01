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Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской

Четверг 01 мая 2025 13:58
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Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской Алина Шаманская и Руслан Ханумак (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актер и режиссер Руслан Ханумак прокомментировал скандальное интервью своей бывшей жены - блогерши Алины Шаманской, которое на днях вышло на канале Маши Ефросининой в YouTube.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.

Ханумак прокомментировал скандальные заявления Шаманской

Ханумак вышел к подписчикам с новым видео, в котором поблагодарил всех за поддержку. Примечательно, что ролик он записал на украинском языке.

"Очень прошу всех не париться, я с хейтом очень давно знаком. У нас с ним такие близкие отношения, что он мне почти как "братюничка". Так что все норм", - отметил Ханумак.

Скандальный режиссер подчеркнул, что он не будет оправдываться за то, что сказала его экс-супруга.

"Сегодня я не буду в кавычках оправдываться за этот бред, который был сказан день назад. По одной простой причине. У меня есть сын, который посмотрит это очень правдивое интервью, в котором сказано, что его папочка бьет по лицу", - рассказал Ханумак.

Затем он отметил, что "ситуация двоякая" и больше молчать он не намерен.

"Не может идти речь о поддержке и эмпатии, когда ты услышал только одну сторону. Ситуация тут на самом деле очень двоякая. С одной стороны мне совсем ничего не нужно говорить, как я и делал всегда. Но с другой стороны два года и два с половиной часа на меня льется грязь. Без каких-либо доказательств, с постоянными угрозами. Без фактов, без элементарной ответственности за свои слова. Терпеть молча вечно тоже не выход", - сказал актер.
Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской
Алина Шаманская и Руслан Ханумак с сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

Он отметил также, что его бывшая жена старается быть святой.

"95% того интервью - это клевета, выдумка, накрученная информация, бред. Это ее личное видение, которое подкреплено только эмоциями. Если вы, госпожа Алина, уже открыли шкаф с грязным бельем, делайте это полностью" , - подчеркнул он.

Также он предложил Шаманской встретиться у любого ведущего, чтобы прояснить ситуацию.

"Еще раз, госпожа Алина Игоревна, опомнитесь, пожалуйста, не нужно все выносить. Если у вас есть факты или доказательства. Можете со мной сделать очную ставку в присутствии любого ведущего. Пусть это будет Гордон, госпожа Маша, Волошина можно с Испании притарабанить. Можете на это интервью пригласить вашу аудиторию, психолога. Я на все "за". Потому как правда всегда выигрывает", - заявил Руслан Ханумак.

Как отреагировала Алина Шаманская

Блогерша, которая, к слову, сейчас отдыхает со своим сыном в Карпатах, уже успела ответить Ханумаку в своем закрытом Telegram-канале.

"Никогда не старалась быть идеальной и святой. Но в сравнении с некоторыми персонажами и их ценностями - я реально святая", - отметила Шаманская.
Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской
Алина Шаманская ответила Ханумаку (скриншот)

"Ничего лучше не может характеризовать человека, как лайк на таком комменте, а также на комментах фейков: "Алина тяжело больна и действительно нуждается в лечении. Опасно сыну с ней". Не поверите, но я даже знаю, кто автор этой новосозданной страницы и комментариев: "Алина больна". Потому что я же это слышала не только от бывшего, но и сами догадайтесь от кого", - написала она.
Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской
Алина Шаманская отреагировала на слова Ханумака (скриншот)

Также она подчеркнула, что она не впервые слышит такие оправдания от бывшего.

"Это все клевета, все ложь, она это все придумала". Люди, я годами жила с этими фразами, поэтому сейчас они для меня, как газ в газировке. Ничего неожиданного. Мое состояние - прекрасное!" - написала Шаманская.

Что известно про отношения Шаманской и Ханумака

Напомним, Шаманская и Ханумак познакомились в 2016 году во время записи интервью. Очень быстро между ними завязались романтические отношения, и Алина спустя пару месяцев забеременела и родила сына, которого назвали Артуром. В своем блоге она показывала идеальную картинку семьи и отношений, которые, как оказалось позже, такими не были. Пара развелась в начале 2024 года, хотя разногласия у них были еще с 2022 года.

В интервью Маше Ефросининой она рассказала в отношениях с Русланом пережила буллинг, газлайтинг и нарциссический абьюз. После беременности он прекратил уделять ей внимание, никогда не помогал по дому, переписывался с другими женщинами и занижал самооценку.

Блогерша пыталась спасти брак, обращалась к психологам, терпела и считала в проблемах виноватой себя.

После начала полномасштабного вторжения пара переехала в США, чтобы вывезти в безопасное место их сына. И именно там случилось то, что стало последней каплей для Шаманской, чтобы развестись, - Ханумак ударил сына на его дне рождении при гостях по лицу.
Избиение сына - вранье? Ханумак эмоционально впервые отреагировал на скандал с Шаманской
Шаманская и Ханумак (фото: instagram.com/shamankaa)

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