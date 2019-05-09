Побили камеру і відібрали документи: на Волині напали на журналістів

У Волинській області невідомі особи напали на знімальну групу однієї з телерадіокомпаній Луцька. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Волинській області.

Інцидент стався пізно увечері в середу, 8 травня, у селі Світязь Шацького району Волинської області. За інформацією поліції, близько 21:00 на гарячу лінію "102" надійшло повідомлення про те, що невідомі особи нанесли тілесні ушкодження знімальній групі, пошкодили телекамеру і відкрито заволоділи документами та особистими речами телеоператора.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, керівництво, відповідальні працівники і слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області.

Слідчі внесли до ЄРДР відомості про порушення закону з ч. 1, ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) і ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Пізніше стало відомо, що постраждалі журналісти – це знімальна група телерадіокомпанії "Аверс". Вони прийшли на день народження місцевого чиновника – керівника пункту пропуску "Ягодин".

Як повідомили у ТРК "Аверс", постраждали оператор і водій. У водія відібрали банківські картки та документи на автомобіль. У журналістки каналу Марічки Петручик вирвали з рук телефон, пошкодивши їй при цьому палець.

У Волинській області напали на журналістів (YouTube/ТРК Аверс)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що активісти "Безсмертного полку" у футболках "ДНР" напали на українців Лісабоні.

А також розповідали про те, що у Черкасах побили журналіста.