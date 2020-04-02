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Переможниця "Голосу країни" дала "безпечний концерт" (відео)

STYLERТелешоу    02.04.2020 - 13:00
Переможниця "Голосу країни" дала "безпечний концерт" (відео)
Оксана Муха (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха порадувала шанувальників душевним концертом на карантині

Карантин - не час впадати у відчай. Саме так подумала переможниця шоу Голос країни 2019 Оксана Муха і дала "безпечний концерт" у форматі онлайн.

Під час свого виступу відома артистка виконала пісні, які полюбилися тисячам українців.

"Ми це зробили! Дякую, хто дивився! Сподіваюся, ви співали разом зі мною біля своїх екранів. І вже мрію про час, коли знову зможемо зустрічатися наживо - у театрах, будинках культури..." - звернулася Муха до шанувальників після свого виступу.

Оксана Муха дала "безпечний концерт", на який міг потрапити кожен

У мережі активно коментують виступ Оксани.

  • Дякуєм за чудові пісні, емоції, надії на краще!
  • Видатна українська артистка дарувала нам щирі свої українські пісні, життєрадісне мистецтво! Бажаємо світлого дня, теплих відносин і море радості!
  • Дуже гарний ефір був. Насолода!
  • Ваші пісні - одне задоволення!
  • Чарівна, талановита, неперевершена українка! Щиро дякую за ваше мистецтво! Весь вечір був на емоційному підйомі!
  • Дякую велике за море позитиву! Співала з вами, Оксаночко, разом! Поки живе українська пісня, мова - доти живе й Україна!

Оксана Муха заворожує своїм голосом українців

Раніше ми писали про те, що Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом.

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